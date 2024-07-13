Средняя зарплата в странах Европы: на каком месте Эстония?

Судя по данным Eurostat, опубликованным порталом Delfi Bizness, в среднем жители ЕС зарабатывают в год 28 217 евро. Первое же место среди стран Европы занимает Швейцария с весьма внушительным показателем — среднегодовая нетто-зарплата* в этой стране составляет 85 582 евро.

Далее следуют Исландия и Люксембург, где жители в среднем в год зарабатывают 53 885 евро и 49 035 евро соответственно. В Норвегии и Нидерландах доходы тоже превышают 45 000 евро.

Первую десятку стран с самой высокой средней годовой зарплатой замыкает Финляндия, жители которой в среднем зарабатывают в год 36 475 евро. По этому показателю соседняя с Эстонией страна опережает, к примеру, Великобританию, Бельгию и Францию.

Страны Балтии, Польша и другие страны Центральной и Восточной Европы находятся в конце списка. При этом Эстония с показателем среднегодовой нетто-зарплаты в 17 524 евро опережает Литву (14 557 евро) и Латвию (13 522 евро).

По данным Банка Эстонии, рост заработной платы в стране в целом замедляется, хотя в первом квартале года он достиг 8,8%. Средняя брутто-зарплата в настоящее время составляет 1894 евро (исходя из этой суммы, средняя нетто-зарплата немногим превышает 1450 евро, - прим. ред.).

Банк Citadele недавно спросил у жителей Эстонии, Латвии и Литвы, как они сами оценивают вероятность изменения своей зарплаты в ближайшие 12 месяцев. Эстонцы оказались наиболее пессимистично настроены в отношении роста заработной платы.

В Эстонии 23% жителей считали, что их зарплата увеличится. Так же думали 28% жителей Латвии и 32% жителей Литвы. 8% эстонцев считали, что зарплата у них снизится. Таким же образом ответили по 6% респондентов в Латвии и Литве.

„Экономика Эстонии находится в явно худшем состоянии и восстанавливается медленнее, чем у наших соседей. При этом рост стоимости жизни у нас оказался самым высоким. Поэтому в Эстонии покупательная способность жителей пострадала больше всего“, - пояснила руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен.