Управа района Кесклинн планирует обустроить площадку для выгула собак в парке Кадриорг

Эскиз будет представлен менеджером проекта Вадимом Махкатсом (Keskkonnaprojekt OÜ), автором ландшафтного решения проекта Сиймом Лоотусом (Lootusprojekt) и старейшиной Кесклинна Сандером Андла.

„В парке Кадриорг очень ждут зону, где собаки могли бы свободно бегать и играть друг с другом. Это подтверждается тем фактом, что идея парка для собак попадала на голосование народного бюджета Таллинна все четыре года и получала много поддержки. Я рад, что эта идея теперь начинает становиться реальностью“, - сказал старейшина Кесклинна Сандер Андла.

Выгульную площадку для собак в парке Кадриорг планируется построить в зеленой зоне между улицей Рохелине аас и стадионом Кадриорг. Это территория площадью 1600 м², где будет отдельное пространство как для крупных, так и для мелких собак. Здесь будет установлено не менее четырех тренировочных элементов различного назначения, которые соответствуют требованиям FCI (Fédération Cynologique Internationale, Международная кинологическая федерация).

На площадке будут зона отдыха и мусорные контейнеры. Площадка будет огорожена забором. Также будут обновлены озеленение и уличное освещение проектной зоны. Начать строительство планируется в 2025 году.

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