НЕОЖИДАННО | Расходы на образование в Эстонии одни из самых высоких в ЕС, а зарплаты учителей - одни из самых низких

Необходимость в анализе расходов в сфере образования вызвана противоречием между относительно высокими расходами в этой области в Эстонии по сравнению с другими странами и недостаточтным финансирования сектора. Дело в том, что Эстония тратит на образование примерно 6% своего ВВП, что является одним из самых высоких показателей среди стран ОЭСР и Европейского союза.