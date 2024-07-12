Новости Эстонии
12.07.2024, 12:30

НЕОЖИДАННО | Расходы на образование в Эстонии одни из самых высоких в ЕС, а зарплаты учителей - одни из самых низких

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Мы слишком щедро инвестируем в здания

В ходе анализа расходов на образование, проведенного под руководством академика Яака Аавиксоо, выяснилось, что затраты на зарплату учителей должны составлять 60% от всех расходов на общее образование, а объемы инвестиций следует пересмотреть.

Необходимость в анализе расходов в сфере образования вызвана противоречием между относительно высокими расходами в этой области в Эстонии по сравнению с другими странами и недостаточтным финансирования сектора. Дело в том, что Эстония тратит на образование примерно 6% своего ВВП, что является одним из самых высоких показателей среди стран ОЭСР и Европейского союза.

Несмотря на большую долю расходов на образование, уровень заработной платы учителей остается одним из самых низких, если сравнивать на международном уровне. Анализ показал, что в Эстонии слишком много вкладывают в инфраструктуру, а зарплаты педагогов низкие.

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