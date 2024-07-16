Внимание, мошенники теперь используют голоса ваших детей и при помощи ИИ вымогают десятки тысяч евро

Звонок из „банка“, „полиции“ или от „оператора мобильной связи“ — уже вчерашний день. Мошенники научились имитировать голоса родных жертвы. Всему виной — искусственный интеллект. Новейшая технология помогает аферистам использовать более тонкие приемы при обмане доверчивых жителей Эстонии. Как работает новая схема киберкраж? В материале RusDelfi.
„У меня разбита губа, мне будут делать операцию“
„Наша бабушка позвонила просто в истерике: „Нужны деньги! Кирочку с подругой сбила машина, 30 тысяч! Она сейчас сама мне это по телефону сказала!“.
Жительница Таллинна Кристина даже спустя две недели находится в состоянии шока — с такой мошеннической схемой женщина столкнулась впервые. Голос ее дочки стал причиной серьезных волнений — аферисты под видом ребенка позвонили бабушке и стали требовать большую сумму денег за якобы „решение серьезной проблемы“.