Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Deemerwha studio | Shutterstock
ЧП и криминал
16.07.2024, 09:00

Внимание, мошенники теперь используют голоса ваших детей и при помощи ИИ вымогают десятки тысяч евро

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„Нужно 30 тысяч, у тебя же есть денюжки“.

Звонок из „банка“, „полиции“ или от „оператора мобильной связи“ — уже вчерашний день. Мошенники научились имитировать голоса родных жертвы. Всему виной — искусственный интеллект. Новейшая технология помогает аферистам использовать более тонкие приемы при обмане доверчивых жителей Эстонии. Как работает новая схема киберкраж? В материале RusDelfi.

„У меня разбита губа, мне будут делать операцию“

„Наша бабушка позвонила просто в истерике: „Нужны деньги! Кирочку с подругой сбила машина, 30 тысяч! Она сейчас сама мне это по телефону сказала!“.

Жительница Таллинна Кристина даже спустя две недели находится в состоянии шока — с такой мошеннической схемой женщина столкнулась впервые. Голос ее дочки стал причиной серьезных волнений — аферисты под видом ребенка позвонили бабушке и стали требовать большую сумму денег за якобы „решение серьезной проблемы“.

На домашний телефон пожилой жительницы Таллинна раздался звонок. На другом конце — рыдающий

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