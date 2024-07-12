Покинувший EKRE депутат Алар Ланеман вступает в Партию реформ

Покинувший в июне EKRE Алар Ланеман является членом парламентской комиссии по гособороне. До сегодняшнего дня он не входил ни в одну из фракций.

Алар Ланеман был членом EKRE с 2019 года. За это время он дважды избирался в парламент, а с 18 ноября 2020 года по 26 января 2021 года был министром внутренних дел Эстонии. В 2002–2007 годах Ланеман занимал должность начальника Генерального штаба Сил обороны Эстонии.

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