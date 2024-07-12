Мужчина выбежал на дорогу и попал под машину, пьяный мотоциклист вылетел в кювет. Что произошло на дорогах за сутки

В четверг, 11 июля, в 00:07 произошло ДТП возле Прийсле теэ, 10 в Таллинне, где 33-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения упала с электросамоката. Самокатчицу доставили в больницу.

В 08:41 произошло ДТП на 101 км шоссе Таллинн-Нарва в волости Раквере в Ляэне-Вирумаа, где 56-летняя женщина на легковом автомобиле Toyota Land Cruiser при повороте налево врезалась в двигавшийся по главной дороге грузовик Scania R450 с прицепом. За рулем грузовика находился 60-летний мужчина. Водитель Toyota был доставлен в больницу.

В 12:54 произошла авария возле Viljapea AÜ, 4a в городе Нарва-Йыэсуу, где 36-летний мужчина без прав и с признаками алкогольного опьянения выехал с дороги на мотоцикле TaoTao DB14. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 15:33 произошло ДТП на 2 км шоссе Лоху-Кохила в волости Кохила в Рапламаа, где 86-столкнулся с ехавшим по главной дороге автомобилем Mercedes-Benz S 500, которым управлял 20-летний мужчина. Велосипедиста доставили в больницу.

В 16:11 произошла авария возле автобусной остановки Autobussikoondis в столичном районе Мустамяэ, где 16-летний молодой человек ехал на электросамокате Bolt по пешеходной дорожке и упал. Самокатчика доставили в больницу.

В 17:14 произошла авария на перекрестке Суур-Пости и Вяйке-Пости в городе Пярну, где 35-летний мужчина выбежал на проезжую часть и попал под автомобиль Mercedes Benz Vito, которым управлял 53-летний мужчина. Пешехода доставили в больницу.

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