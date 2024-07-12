Более 20 стран и ЕС подписали Договор по Украине. В том числе Эстония

24 страны, а также ЕС в четверг, 11 июля, объявили о заключении Договора по Украине (Ukraine Compact).

Как поясняется на сайте Еврокомиссии, его цель - координация и ускорение коллективных усилий по удовлетворению всеобъемлющих потребностей Украины в сфере безопасности, изложенных в Совместной декларации о поддержке Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году, а также в соглашениях и договоренностях по безопасности, которые каждая из подписавших сторон заключила с Украиной.

„Этим договором мы заявляем о наших неизменных намерениях и обязательствах по обеспечению того, чтобы Украина могла успешно защищать свою свободу, независимость, суверенитет и территориальную целостность сегодня и сдерживать акты агрессии в будущем“, - подчеркивают подписавшиеся страны, среди которых - Германия, Франция, Испания и ряд других государств ЕС, а также Япония, Канада и США.

Совместная декларации о поддержке Украины 2023 года

В 2023 году на полях саммита НАТО в Вильнюсе была опубликована Совместная декларации о поддержке Украины, предполагавшая, кроме прочего, заключение двусторонних соглашений по безопасности между Украиной и участниками Декларации.

Страны, поставившие свои подписи под совместным заявлением от 11 июля, указывают, что они высоко оценивают соглашения и договоренности по безопасности с Украиной, заключенные 20 странами и Европейским Союзом в рамках Совместной декларации и приветствуют заключение подобных соглашений в скором будущем участниками Декларации, еще не сделавшими этого.

Подписавшиеся также „подтверждают, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности евроатлантического региона и за его пределами“ и что они „намерены поддерживать Украину до тех пор, пока она не одержит верх над российской агрессией“.

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