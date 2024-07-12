Глава нарвского таможенного пункта: не исключены проверки всех пересекающих границу людей

„Чаще всего люди везут из России в Эстонию продукты повседневного спроса, – рассказал глава нарвского таможенного пункта Антс Кутти. – Привозят печенье, конфеты, сладости, различные крупы. Ввозятся соль, сахар, пищевая сода. Также макароны, чай и сухофрукты“.

По словам Кутти, от восточных соседей также привозятся канцелярские принадлежности, книги и журналы, настольные игры и искусственные цветы. Очень часто везут лекарства.

В то же время, как отметил Кутти, часто предпринимаются попытки вывезти в Россию или ввезти Эстонию запрещенные товары.

В настоящее время решение о необходимости проверки принимают таможенники, однако, как сообщил Кутти, вскоре может случиться так, что проверять будут всех: „Мы обнаруживаем товары двойного и стратегического назначения, такие как детали оружия, боеприпасы, прицелы, приборы ночного видения и беспилотники, а также всевозможные чипы, микроэлектронику и предметы роскоши“, – перечислил Кутти.

Он советует пересекающим границу навести справки перед поездкой: „Вся информация есть на сайте Налогово-таможенного департамента на эстонском, русском и английском языках. Если что-то непонятно, всегда можно воспользоваться инфолинией таможни. Также не возбраняется спросить совета у таможенника на КПП“.

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