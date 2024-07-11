КОАЛИЦИОННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ | Цахкна: Сегодня мы узнали много нового - ситуация еще хуже

В четверг свой доклад представил министр финансов.

„Мы узнали много нового, мы узнали, что ситуация еще хуже. Мы говорим о необходимости изыскать около 700 млн евро. Это очень большая сумма. Мы каждый раз слышим, что сделать что-то еще сложнее, чем планировалось ранее. Сегодня не было ничего позитивного“, - сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна (Eesti 200).

При этом социал-демократы называют дефицит в районе миллиарда евро: разница получается из-за того, что в Eesti 200 учитывают потенциальный доход от автомобильного налога, закон о котором не был провозглашен и должен быть заново проработан в парламенте, а также возросшие доходы от штрафов.

„У нас есть точка зрения как нужно проводить сокращения в 2025, 2026 и 2027 годах и я думаю, что на следующей неделе или через неделю мы сможем рассказать, какие сокращения будут в публичном секторе, какие запланированы налоги, в том числе как будет выглядеть налог на безопасность, и также объясним, что можно будет сделать, чтобы повысить безопасность в стране“, - заявил новый лидер Партии реформ и кандидат в премьер-министры Кристен Михал.

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