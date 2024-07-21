ДНЕВНИКИ ТАКСИСТА | Что будет если петь в открытое окно, и сколько можно обсуждать ноготки

О музыкальном наследии соседнего королевства

В моем профиле таксиста есть несколько комплиментов, два из которых — за хорошую музыку. Хотя музыка в моем такси скорее не играет, а шепчет. Еле слышно. Честно говоря, я не считаю правильным доставать пассажиров громкой музыкой и своей болтовней.