ДНЕВНИКИ ТАКСИСТА | Что будет если петь в открытое окно, и сколько можно обсуждать ноготки
RusDelfi продолжает знакомить читателей с буднями таксиста. Делится своими заметками Костас Лит. Сегодня — о музыкальных вкусах, разнообразии рабочего дня, маникюре и астрологии. Первую часть записок можно почитать здесь.
В моем профиле таксиста есть несколько комплиментов, два из которых — за хорошую музыку. Хотя музыка в моем такси скорее не играет, а шепчет. Еле слышно. Честно говоря, я не считаю правильным доставать пассажиров громкой музыкой и своей болтовней.