Дневники таксиста
Дневники таксиста
ФОТО: Нина Брянцева | Delfi Meedia
Новости Эстонии
08.07.2024, 07:51

ДНЕВНИКИ ТАКСИСТА | Нужно ли махать рукой подъезжающей машине? А говорить с водителем?

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Изнанка профессии на RusDelfi

Костас Лит полгода работает таксистом в Таллинне. Предпочитает утренние поездки вечерним, любит слушать хорошую музыку и коллекционирует рассказы своих пассажиров. Некоторыми историями он поделился с RusDelfi.

Про имена и направления

В моем водительском приложении включена функция автоприема. В часы пик по завершении одного заказа автоматически открывается уже принятый следующий. Запоминаю, адрес и имя, переключаюсь на навигатор, поехали…

Притормаживаю перед остановкой общественного транспорта, судя по геометке, клиентка должна быть именно там. В этот утренний час на остановке, мягко говоря, людно. Фиксирую подачу в приложении, и смотрю на людей, пытаюсь понять, кто из них заказывал такси.

Подходит женщина, открывает заднюю дверь, садится.

„Здравствуйте, - говорю, и во избежание ошибки уточняю. - Вы - Мариия?“.

„Да, Мария“, - отвечает она.

Ладно, думаю, либо я в спешке неправильно прочитал, либо она сама не акцентирует длинную гласную своего имени, мало ли?...

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