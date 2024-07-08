ДНЕВНИКИ ТАКСИСТА | Нужно ли махать рукой подъезжающей машине? А говорить с водителем?

Костас Лит полгода работает таксистом в Таллинне. Предпочитает утренние поездки вечерним, любит слушать хорошую музыку и коллекционирует рассказы своих пассажиров. Некоторыми историями он поделился с RusDelfi.
Про имена и направления
В моем водительском приложении включена функция автоприема. В часы пик по завершении одного заказа автоматически открывается уже принятый следующий. Запоминаю, адрес и имя, переключаюсь на навигатор, поехали…
Притормаживаю перед остановкой общественного транспорта, судя по геометке, клиентка должна быть именно там. В этот утренний час на остановке, мягко говоря, людно. Фиксирую подачу в приложении, и смотрю на людей, пытаюсь понять, кто из них заказывал такси.
Подходит женщина, открывает заднюю дверь, садится.
„Здравствуйте, - говорю, и во избежание ошибки уточняю. - Вы - Мариия?“.
„Да, Мария“, - отвечает она.