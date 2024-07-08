ДНЕВНИКИ ТАКСИСТА | Нужно ли махать рукой подъезжающей машине? А говорить с водителем?

Про имена и направления

В моем водительском приложении включена функция автоприема. В часы пик по завершении одного заказа автоматически открывается уже принятый следующий. Запоминаю, адрес и имя, переключаюсь на навигатор, поехали…

Притормаживаю перед остановкой общественного транспорта, судя по геометке, клиентка должна быть именно там. В этот утренний час на остановке, мягко говоря, людно. Фиксирую подачу в приложении, и смотрю на людей, пытаюсь понять, кто из них заказывал такси.

Подходит женщина, открывает заднюю дверь, садится.

„Здравствуйте, - говорю, и во избежание ошибки уточняю. - Вы - Мариия?“.

„Да, Мария“, - отвечает она.

Ладно, думаю, либо я в спешке неправильно прочитал, либо она сама не акцентирует длинную гласную своего имени, мало ли?...

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