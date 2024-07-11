Ляэнеметс: новый вид обучения с осени охватит всех жителей Эстонии, для многих оно будет обязательным

„Добровольцы, помощники полицейских, члены Кайтселийта или прошедшие службу в Силах обороны, обладают определенным опытом и навыками [для борьбы с кризисами]. Но мы намерены расширить готовность людей к кризисам до такой степени, чтобы в них так или иначе участвовали все, в том числе и женщины“, - заявил Ляэнеметс на пресс-конференции 10 июля.

Сегодня Ляэнеметс сказал Delfi, что готовность к кризисам сначала будут развивать посредством онлайн-обучения. Оно будет предназначены для всех жителей Эстонии, но для работников публичного сектора будут обязательными.

В будущем, когда по всей Эстонии появятся сирены оповещения об опасности, планируется добавить и контактное обучение.

По мнению Ляэнеметса, кризисное обучение в итоге может охватить все общество. „К сожалению, при подготовке к кризисам женщины получают меньше определенных навыков, поскольку не проходят военную службу“, - сказал он.

„Конкретный пример: было бы хорошо, если медсестра, работающая в медицинской сфере, в условиях военного кризиса могла понимать нечто большее, чем спасение жизни. Например, как работает взрывчатка, оружие и т. д. Потому что в военной ситуации, возможно, кто-то доберется до этого работника уже с оружием и тогда ему в какой-то момент придется что-то понять“.

По словам министра, кризисное обучение должно начаться осенью.

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