Пациенты смогут изъявлять свою волю относительно конца жизни. Эвтаназия не предусмотрена

„К этому, скорее всего, будут прибегать люди, получившие серьезный диагноз, выздоровление от которого невозможно: когда состояние необратимо и человеку придется обдумать конец своей жизни“, - сказала министр социальной защиты Рийна Сиккут.

Через декларацию о волеизъявлении нельзя будет пожелать эвтаназии, однако можно будет отказаться от поддерживающего жизнь лечения. Таким образом можно будет ограничить активное лечение и вмешательство, например, реанимацию или поддержание жизни посредством аппаратов.

„Каждый человек имеет право отказаться от лечения и определенных процедур. У нас есть пациенты с тяжелыми заболеваниями и старики, которые не могут воспользоваться этим правом, потому что они уже не способны принимать решения или находятся не в сознании“, - пояснила министр.

По действующему закону, данные решения и пожелания можно зафиксировать, например, у нотариуса, но, по словам Сиккут, маловероятно, что об этом узнает, например, медсестра скорой помощи или врач ЭМО.

„Теперь мы введем в закон такое понятие как волеизъявления относительно конца жизни, отрегулируем то, что человек сможет записать свои предпочтения в портале пациента, проконсультировавшись с врачом“, - сказала Сиккут.

Волеизъявление относительно конца жизни сможет составить только способное принимать решения совершеннолетнее лицо, после консультации с врачом. Либо его может заполнить врач, если человек физически недееспособен, но находится в полном ментальном здравии.

Заявление будет храниться в информационной системе здравоохранения, а форма будет доступна на портале здоровья. При желании ее можно будет в любой момент отменить или изменить.

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