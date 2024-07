Эстонский суд постановил: лозунг „от реки до моря“ поддерживает ХАМАС, штраф остается в силе

Экспертиза Харьюского уездного суда установила, что выражение „from the river to the sea, Palestine will be free“ и ее эстоноязычный перевод „jõest mereni, Palestiina saab vabaks“ (рус.: „от реки до моря Палестина будет свободной“) однозначно являются символами, связанными с совершением преступления против человечности, геноцида или военного преступления.