Эстонский суд постановил: лозунг „от реки до моря“ поддерживает ХАМАС, штраф остается в силе

Экспертиза Харьюского уездного суда установила, что выражение „from the river to the sea, Palestine will be free“ и ее эстоноязычный перевод „jõest mereni, Palestiina saab vabaks“ (рус.: „от реки до моря Палестина будет свободной“) однозначно являются символами, связанными с совершением преступления против человечности, геноцида или военного преступления.

Помимо штрафа в 120 евро, Леоре Лисанн Клышейко теперь нужно будет возместить и расходы на проведение экспертизы в размере 9760 евро (не менее 813,33 евро в месяц в течение 12 месяцев со дня вступления решения в силу).

Сама Клышейко сказала, что увидела в социальных сетях, как данная фраза использовалась во время мирных антивоенных демонстраций. „Я не могла подумать, что это может быть истолковано как поддержка или оправдание геноцида“, - объяснила она суду. В ее понимании эта фраза означает, что Палестина должна быть свободной.

По мнению суда, в ситуации, когда Клышейко знала о военной агрессии ХАМАС (исходя из ее же показаний), она должна была понимать, что публично демонстрируя лозунг „от реки до моря“, она показывает свою поддержку террористическим атакам ХАМАС на Израиль.

В экспертной оценке, которая легла в основу судебного решения, доктор Рандвийр пояснил, что фраза „от реки до моря Палестина будет свободна“ однозначно является символом, связанным с совершением преступления против человечности, геноцида или военного преступления. Это выражение отражено в хартии ХАМАС, согласно которой Палестина, простирающаяся от реки Иордан на востоке до Средиземного моря на западе, является целостной территорией, землей и домом палестинцев.

Согласно хартии, палестинцы имеют право на всю свою землю, а узурпировавшее ее „сионистское образование“ не имеет никаких прав на эту территорию. Согласно хартии, ХАМАС отвергает все альтернативы полному и окончательному освобождению Палестины, от реки до моря. Таким образом, из пояснений эксперта следует, что лозунг „от реки до моря“ можно назвать символом.