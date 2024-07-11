Полиция задержала в Нарве молодого человека, помогавшего мошенникам. Ущерб достигает 42 000 евро(1)
В прошлый четверг, 4 июля криминальная полиция Идаской префектуры предъявила подозрение достигающему вскоре совершеннолетия молодому человеку, который занимался посредничеством в отношении полученных мошенническим путем денег.
В этом году участились случаи, когда мошенники звонят и сообщают людям, что кто-то из их близких спровоцировал или попал в ДТП и срочно нужны деньги на лечение. Человеку предлагают быстро найти наличные деньги и передать их прибывшему к нему домой курьеру.
Руководитель криминального бюро Идаской префектуры Райнет Юузе сказал, что молодому человеку было предъявлено подозрение по девяти эпизодам и сумма ущерба достигает 42 000 евро. „Мошенники действуют, как правило, из-за границы и через мессенджеры вербуют местную молодежь в качестве курьеров. Просим людей сообщать в полицию и о попытках вербовки, а родителей предупредить своих детей об этих опасностях, поскольку так мы сможем быстро вмешаться и избежать новых жертв, а молодежь не встанет на преступную дорожку в надежде на легкий заработок“, – сказал Юузе.
Полиция просит сообщать о подозрительных объявлениях о вакансиях и попытках вербовки на электронную почту ida.vihje@politsei.ee.
Мошенники обращаются к людям от имени разных учреждений и под разными предлогами. Так, например, 18 апреля потерпевший получил звонок от представившегося оператором Tele2 человека, который заявил, что в договор нужно внести изменения. Через несколько минут поступил звонок якобы из полиции и сообщили, что оператор является мошенником и полиция нуждается в помощи при его поимке. Для этого представившийся полицейским преступник попросил человека отнести наличные деньги в почтомат, чтобы поймать явившегося за деньгами курьера с поличным. У человека выманили около 30 000 евро.
4 апреля 90-летней женщине позвонили якобы из прокуратуры. Ей сказали, что ее дочь спровоцировала ДТП и на лечение нужны деньги. Женщина передала наличные прибывшему к ней на дом курьеру, который представился прокурором.
Прокурор Вируской окружной прокуратуры Рийна Богенс обращает внимание людей на то, что работники прокуратуры никогда не просят у людей по телефону денег: „К сожалению, мошенники представляются госслужащими, в том числе полицейскими и прокурорами. Действительно, при общении с прокуратурой и полицией бывают ситуации, когда у человека возникает перед государством задолженность, но в таких случаях это никогда не является для него сюрпризом. Назначению денежных обязанностей предшествуют процессуальные действия, и человеку отправляют документ, например, уведомление о штрафе или постановление, в котором отмечен среди прочего точный срок уплаты и инструкция для совершения перевода на расчетный счет государственного учреждения. Государство никогда не требует немедленных выплат, платежей на счета частных лиц или передачи наличных денег у человека дома“.
„Порой схемы невероятные, но мошенники вводят человека в замешательство и таким образом выманивают у него деньги. Если вам поступил настораживающий звонок, то не спешите действовать и посоветуйтесь с близкими. Больше всего нас беспокоит то, что люди пускают незнакомых людей к себе домой, не зная, что это за человек и что он задумал. Не сообщайте незнакомцам по телефону свой домашний адрес, PIN-коды и прочие данные, которыми преступники могут злоупотребить для получения денег“, – добавил начальник криминального бюро.
Уголовное производство ведет Идаская префектура под руководством Вируской окружной прокуратуры.
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