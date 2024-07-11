Полиция задержала в Нарве молодого человека, помогавшего мошенникам. Ущерб достигает 42 000 евро

В этом году участились случаи, когда мошенники звонят и сообщают людям, что кто-то из их близких спровоцировал или попал в ДТП и срочно нужны деньги на лечение. Человеку предлагают быстро найти наличные деньги и передать их прибывшему к нему домой курьеру.

Руководитель криминального бюро Идаской префектуры Райнет Юузе сказал, что молодому человеку было предъявлено подозрение по девяти эпизодам и сумма ущерба достигает 42 000 евро. „Мошенники действуют, как правило, из-за границы и через мессенджеры вербуют местную молодежь в качестве курьеров. Просим людей сообщать в полицию и о попытках вербовки, а родителей предупредить своих детей об этих опасностях, поскольку так мы сможем быстро вмешаться и избежать новых жертв, а молодежь не встанет на преступную дорожку в надежде на легкий заработок“, – сказал Юузе.

Полиция просит сообщать о подозрительных объявлениях о вакансиях и попытках вербовки на электронную почту ida.vihje@politsei.ee .

Мошенники обращаются к людям от имени разных учреждений и под разными предлогами. Так, например, 18 апреля потерпевший получил звонок от представившегося оператором Tele2 человека, который заявил, что в договор нужно внести изменения. Через несколько минут поступил звонок якобы из полиции и сообщили, что оператор является мошенником и полиция нуждается в помощи при его поимке. Для этого представившийся полицейским преступник попросил человека отнести наличные деньги в почтомат, чтобы поймать явившегося за деньгами курьера с поличным. У человека выманили около 30 000 евро.

4 апреля 90-летней женщине позвонили якобы из прокуратуры. Ей сказали, что ее дочь спровоцировала ДТП и на лечение нужны деньги. Женщина передала наличные прибывшему к ней на дом курьеру, который представился прокурором.