13.07.2024, 16:35
ГРАФИК | Продавцы электроники переживают не самые лучшие времена. Одна крупная сеть обанкротилась, у двух других упали продажи(3)
Ожидать ли снижения цен?
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Спад продаж в сфере недвижимости затронул и розничных торговцев электроникой. Оборот крупных сетей электроники снижается, поскольку люди не покупают новые квартиры и, следовательно, не нуждаются в приобретении новой бытовой техники, пишет Ärileht.
Хуже всего дела идут у сети магазинов электроники Expert, которая в прошлом месяце подала в суд заявление о банкротстве. Ранее предприятие уже закрыло несколько магазинов, но прошлые выходные стали последними и для остававшегося открытым магазина в торговом центре Uku в Вильянди.
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