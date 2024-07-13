Экономика
13.07.2024, 16:35

ГРАФИК | Продавцы электроники переживают не самые лучшие времена. Одна крупная сеть обанкротилась, у двух других упали продажи

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Ожидать ли снижения цен?
ФОТО: Andres Raudjalg

Спад продаж в сфере недвижимости затронул и розничных торговцев электроникой. Оборот крупных сетей электроники снижается, поскольку люди не покупают новые квартиры и, следовательно, не нуждаются в приобретении новой бытовой техники, пишет Ärileht.

Хуже всего дела идут у сети магазинов электроники Expert, которая в прошлом месяце подала в суд заявление о банкротстве. Ранее предприятие уже закрыло несколько магазинов, но прошлые выходные стали последними и для остававшегося открытым магазина в торговом центре Uku в Вильянди.

Руководитель и владелец Expert Eesti Ардо Краав не пожелал комментировать в прессе причины возникших трудностей. Публичные данные показывают только постоянно растущий налоговый долг предприятия, который превышает 400 000 евро.

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