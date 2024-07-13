ГРАФИК | Продавцы электроники переживают не самые лучшие времена. Одна крупная сеть обанкротилась, у двух других упали продажи

Хуже всего дела идут у сети магазинов электроники Expert, которая в прошлом месяце подала в суд заявление о банкротстве. Ранее предприятие уже закрыло несколько магазинов, но прошлые выходные стали последними и для остававшегося открытым магазина в торговом центре Uku в Вильянди.