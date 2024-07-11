Растущий тренд: люди в Эстонии все чаще предпочитают подержанные смарт-устройства новым

За последние годы Telia увеличила свое предложение подержанных устройств в несколько раз. На сегодня в ассортименте компании более двадцати моделей б/у смартфонов и порядка 40 моделей ноутбуков.

Все их объединяет так называемое вторичное использование устройства, сданного предыдущим владельцем. Устройство проходит очистку и техническую проверку, получает новый гарантийный срок и отправляется на новый жизненный цикл.

По словам руководителя сферы продаж товаров Telia, потребители все более тщательно взвешивают решения о покупке, что выражается и в росте спроса на подержанные смарт-устройства.

„Когда люди могут приобрести себе или члену своей семьи практически новый смартфон или ноутбук на несколько сотен евро дешевле розничной цены, они начинают все активнее использовать такую возможность. Например, в случае ноутбуков особенно популярны самые бюджетные устройства – в ценовом диапазоне от 200 до 300 евро. И речь идет о ноутбуках бизнес-класса. Они, как правило, долговечны и потому идеально подходят для учебы или домашних дел“, – пояснил Куусик.

Предлагаемый Telia ассортимент подержанных смартфонов на сегодня включает чуть более двадцати моделей. Цены на подержанные смартфоны начинаются от 100 с небольшим евро и достигают 500–600 евро за топовые модели.

„Спрос на подержанные телефоны растет. В настоящее время в нашем ассортименте представлены разные модели iPhone и Samsung, и одним из самых популярных в последнее время был iPhone Mini, который, как известно, уже невозможно приобрести новым“, – отметил Куусик.

У подержанных устройств складывается и определенный профиль потребителя, который нацелен именно на устройства б/у.

„Подавляющая часть этой клиентуры относится к возрастной категории от 30 до 50 лет. Как мы поняли, подержанные устройства приобретают для детей или для пожилых родителей, а иногда для себя. Также заметно, что подержанные устройства немного чаще предпочитают женщины, составляющие 54% их покупателей“, – добавил Куусик.