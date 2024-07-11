Комиссия Рийгикогу рассмотрит вопрос об ужесточении правил в отношении э-сигарет и никотиновых подушечек
По словам председателя комиссии Лийзы Пакоста, основной тревожащий фактор в Эстонии – рекордно высокое на мировом уровне потребление электронных сигарет. „Рост потребления также был крайне высокий, иначе мы бы не удержали мировое лидерство в этом черном списке. В Европе по числу зарегистрированных на продажу никотиносодержащих продуктов Эстония – вне конкуренции. В этой ситуации мы хотим получить мнение о тревожащих моментах как от экспертов, так и от представителей молодежи. Я рекомендую каждому послушать обсуждение и обдумать ситуацию, так как вызванный никотином вред здоровью и окружающей среде предотвратить проще, чем многие другие“, – сообщила Пакоста.
„Обычно мы работаем над проектами правовых актов, подготовленных в ЕС, но сейчас мы хотим от Эстонии передать Европейской комиссии предложение инициировать новый проект и упорядочить ограничения на уровне союза“, – сказала Пакоста.
Цель открытого обсуждения, которое пройдет в пятницу, – при помощи экспертов ознакомиться с проблемными местами в сфере новых табачных изделий. После этого депутаты Рийгикогу сформируют свою оценку подготовленным в Министерстве социальных дел позициям Эстонии по правовым актам ЕС, рассматривающим табачные и никотиновые изделия. Речь идет о представляемом Эстонией предложении Европейской комиссии упорядочить требования в отношении всех содержащих никотин изделий, в т. ч., например, э-сигарет и никотиновых подушечек. Цель – уменьшение вреда здоровью и окружающей среде в ЕС.
С докладами выступят министр здоровья Рийна Сиккут, руководитель представительства ВОЗ в Эстонии Кристина Кёлер, руководитель отдела по вопросам наркотических веществ и зависимости Института развития здоровья Аннели Саммел, руководитель отдела по вопросам детей и молодежи Института развития здоровья Тийа Пертел, старший врач-преподаватель Клиникума Тартуского университета Кристьян Помм, представитель Объединения молодых врачей Эстонии Патрик Пихелгас, представитель Союза врачей Эстонии Неэме Тыниссон, председатель Молодежного совета по вопросам окружающей среды Бригитта Талинг, исполнительный директор WeeRec OÜ Ханс Талгре, кадет полицейской службы Академии внутренней обороны Таави-Тоомас Леэметс и научный сотрудник политики в сфере здоровья Тартуского университета Марилийс Пылд.
Открытое обсуждение начнется в 13:00 в пятницу, 12 июля, в конференц-зале Рийгикогу. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте парламента. Запись заседания можно будет позже посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube.
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