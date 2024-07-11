Комиссия Рийгикогу рассмотрит вопрос об ужесточении правил в отношении э-сигарет и никотиновых подушечек

По словам председателя комиссии Лийзы Пакоста, основной тревожащий фактор в Эстонии – рекордно высокое на мировом уровне потребление электронных сигарет. „Рост потребления также был крайне высокий, иначе мы бы не удержали мировое лидерство в этом черном списке. В Европе по числу зарегистрированных на продажу никотиносодержащих продуктов Эстония – вне конкуренции. В этой ситуации мы хотим получить мнение о тревожащих моментах как от экспертов, так и от представителей молодежи. Я рекомендую каждому послушать обсуждение и обдумать ситуацию, так как вызванный никотином вред здоровью и окружающей среде предотвратить проще, чем многие другие“, – сообщила Пакоста.

„Обычно мы работаем над проектами правовых актов, подготовленных в ЕС, но сейчас мы хотим от Эстонии передать Европейской комиссии предложение инициировать новый проект и упорядочить ограничения на уровне союза“, – сказала Пакоста.

Цель открытого обсуждения, которое пройдет в пятницу, – при помощи экспертов ознакомиться с проблемными местами в сфере новых табачных изделий. После этого депутаты Рийгикогу сформируют свою оценку подготовленным в Министерстве социальных дел позициям Эстонии по правовым актам ЕС, рассматривающим табачные и никотиновые изделия. Речь идет о представляемом Эстонией предложении Европейской комиссии упорядочить требования в отношении всех содержащих никотин изделий, в т. ч., например, э-сигарет и никотиновых подушечек. Цель – уменьшение вреда здоровью и окружающей среде в ЕС.