ГРАФИК | Тщательное сравнение выявило истину. Какой магазин в Эстонии действительно самый дешевый?

Delfi Ärileht использовала данные Bebotech, чтобы найти самую доступную сеть магазинов в Эстонии. В подборке было шесть магазинов, в нее не вошли магазины Grossi и Lidl. В случае последней провести сравнение было бы очень сложно, поскольку эстонских товаров там продается мало.