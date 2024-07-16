Экономика
16.07.2024, 14:30

ГРАФИК | Тщательное сравнение выявило истину. Какой магазин в Эстонии действительно самый дешевый?

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Открытие магазина Rimi в Выру.
Открытие магазина Rimi в Выру.
ФОТО: AIGAR NAGEL | Rimi Eesti

Сравнение тысяч товаров показывает, что различия между сетями магазинов иногда невелики, но конечный результат несколько удивляет. Дешевле всего оказался магазин, который не очень распространен в Эстонии.

Delfi Ärileht использовала данные Bebotech, чтобы найти самую доступную сеть магазинов в Эстонии. В подборке было шесть магазинов, в нее не вошли магазины Grossi и Lidl. В случае последней провести сравнение было бы очень сложно, поскольку эстонских товаров там продается мало.

В дуэли магазинов Bebotech учитывала только те товары, которые продаются в обоих магазинах, поэтому это всегда сравнение идентичных товаров. Скидки учитывались тоже. Справедливости ради стоит отметить, что в некоторых сетях предусмотрены персональные скидки, которые здесь учесть было невозможно.

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