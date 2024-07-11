ЧП и криминал
11.07.2024, 12:45

Мать найденного мертвым в Сууре-Ляхтру младенца вскоре вернется в Эстонию из Марокко и предстанет перед судом

 
ФОТО: Teet Malsroos | Õhtuleht

28 июня посольство Эстонии в Лиссабоне оповестили о том, что решение о выдаче матери найденного мертвым в Сууре-Ляхтру новорожденного получило в Марокко все необходимые подписи. О деталях передачи женщины Эстонии договорятся полицейские учреждения обоих стран.

По словам руководителя следственной группы Хаапсалуского полицейского участка Велло Палмитса, эстонская полиция хочет вернуть женщину в Эстонию как можно быстрее. Эстонская полиция направила полиции Марокко даты, когда нужно передать женщину Эстонии, но еще не получила от Марокко подтверждения, пишет Lääne Elu.

9 июля исполнилось четыре месяца, как эстонка находится в тюрьме в Марокко. Эстония направила Марокко ходатайство о выдаче женщины еще в конце марта, до марокканских чиновников документы дошли в начале апреля.

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