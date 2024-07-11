Мать найденного мертвым в Сууре-Ляхтру младенца вскоре вернется в Эстонию из Марокко и предстанет перед судом

По словам руководителя следственной группы Хаапсалуского полицейского участка Велло Палмитса, эстонская полиция хочет вернуть женщину в Эстонию как можно быстрее. Эстонская полиция направила полиции Марокко даты, когда нужно передать женщину Эстонии, но еще не получила от Марокко подтверждения, пишет Lääne Elu.