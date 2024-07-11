11.07.2024, 12:45
Мать найденного мертвым в Сууре-Ляхтру младенца вскоре вернется в Эстонию из Марокко и предстанет перед судом
ФОТО: | Õhtuleht
28 июня посольство Эстонии в Лиссабоне оповестили о том, что решение о выдаче матери найденного мертвым в Сууре-Ляхтру новорожденного получило в Марокко все необходимые подписи. О деталях передачи женщины Эстонии договорятся полицейские учреждения обоих стран.
По словам руководителя следственной группы Хаапсалуского полицейского участка Велло Палмитса, эстонская полиция хочет вернуть женщину в Эстонию как можно быстрее. Эстонская полиция направила полиции Марокко даты, когда нужно передать женщину Эстонии, но еще не получила от Марокко подтверждения, пишет Lääne Elu.
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