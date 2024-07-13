Картошка с курицей: сколько стоит обед в столовой Тартуской тюрьмы?

В столовой тюрьмы каждый может выбрать блюдо из примерно пяти различных категорий. Кроме этого, доступны салаты по весу и разнообразные напитки. В ежедневном меню также всегда присутствует блюдо, которым в данный момент кормят заключенных.

Например, порция картошки с курицей обойдется в 2,35 евро.

В столовой установлена касса самообслуживания, где каждый посетитель сам вбивает все выбранные блюда. Это позволяет сократить время ожидания.

После трапезы необходимо распределить столовые приборы. Например, вилки, ложки и тарелки помещают в емкость с водой. Чашки на подносе отправляют в стеллаж-шпильку.

Особую атмосферу столовой создают горшки, сделанные руками заключенных. Это не только украшение интерьера, но и символ их труда и стремления к изменениям.

Таким образом заключенные получают навыки, которые могут пригодиться им после освобождения.

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