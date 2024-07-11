Новости Эстонии
11.07.2024, 12:25

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Для всей Эстонии вынесено грозовое предупреждение

 

Сегодня ближе к вечеру Эстонию накроют ливни, грозы и сильный ветер, пишет Maaleht.

В первой половине дня в Восточной Эстонии ожидается малая облачность без осадков, на островах и в Западной Эстонии облачность усилится, пойдет дождь, возможна гроза. После обеда кратковременные дожди с грозой дойдут до центральной и северной части материка. Вечером новая область осадков с Рижского залива достигнет Западной Эстонии и распространится на материк и острова. Возможна гроза, местами осадки очень сильные.

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