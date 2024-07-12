5 пенсионных мифов: почему предубеждения людей мешают им откладывать деньги на пенсию?

„Анализ показал, что одним из самых распространённых убеждений является то, что люди считают, что они „всё равно не доживут до пенсионного возраста“ или проживут очень недолго после выхода на пенсию“, – говорит Пейк. По её словам, это убеждение препятствует подготовке к выходу на пенсию и в то же время является мифом. Данные показывают, что после достижения пенсионного возраста, который в 2024 году составит 65 лет, люди будут жить в среднем ещё 17 лет, причём женщины – 20 лет, а мужчины – почти 15 лет. По словам Пейк, эти цифры показывают, что жизнь на пенсии может быть гораздо более продолжительной, чем люди думают. Понимание этого факта могло бы развеять мнение о том, что подготовка к выходу на пенсию не нужна или неактуальна.

„Различия в ценностях и знаниях во многом обусловлены человеческой природой“, – говорит руководитель сферы пенсий и инвестирования Swedbank Кайре Пейк. Её профессиональный опыт в пенсионном секторе также совпадает с результатами исследования RAKE, подтверждая влияние некоторых мифов. Пейк объясняет, что убеждения, заложенные в человеческой природе, хорошо раскрываются в Анализе Министерства социальных дел и Министерства финансов от 2022 года , который был посвящён устойчивости пенсионной системы Эстонии.

Результаты исследования пенсионной грамотности населения Эстонии , проведённого Центром прикладных социальных исследований (RAKE) Тартуского университета оказывают, что в Эстонии люди начинают готовиться к пенсии слишком поздно и делают это слишком пассивно. Но при этом подавляющее большинство людей по-прежнему считают пенсию важным фактором обеспечения своего будущего финансового благополучия. 36% респондентов считают пенсию достаточно важной, а 34% – очень важной. Слабая подготовка подтверждается и прошлогодним исследованием финансового здоровья граждан, проведённым Swedbank . 41% жителей Эстонии не уверены, что их семейных сбережений хватит на желаемый уровень жизни после выхода на пенсию, и с возрастом эта неуверенность только усиливается. Но в чём же противоречие между пониманием важности выхода на пенсию и пассивным поведением?

Считается, что человек работает до самой смерти

Хотя, с одной стороны, люди думают, что никогда не доживут до пенсии, анализ устойчивости пенсионных систем также показывает, что многие люди считают, что будут работать до самой смерти. Действительно, уровень занятости пожилых людей в Эстонии является одним из самых высоких в Европейском союзе, однако статистика показывает, что с добавлением каждых пяти лет возраста этот показатель падает вдвое. „По данным Департамента статистики, в 2023 году уровень занятости среди 65-69-летних составляет 37%, среди 70-74-летних – 19%, и только 4% населения в возрасте 75 лет и старше работают“, – сказала Пейк.

Она добавила, что восприятие „работы до самой смерти“ также может быть результатом демографических тенденций. „Низкая рождаемость и растущие социальные расходы формируют жизнь нашей сегодняшней молодёжи и завтрашних пенсионеров. Возможно, что после реформы второй ступени, когда многие забрали пенсионные деньги для покрытия текущих расходов, у людей сложилось впечатление, что в будущем количество иждивенцев станет слишком тяжёлым бременем для государства. Из этого легко сделать вывод, что нет смысла копить на пенсию, потому что „я все равно её не увижу“. На самом деле это не так – капитал, накопленный во второй и третьей пенсионной ступени, принадлежит лично Вам, и даже если пенсионный возраст будет увеличен, деньги, которые Вы копите на пенсию, позволят Вам наслаждаться жизнью на пенсии ещё до этого срока. Кроме того, последовательная подготовка к старости обеспечивает безопасность даже тогда, когда работать уже невозможно“, – подчёркивает Пейк.

Сначала текущие потребности, потом пенсионные накопления