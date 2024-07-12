5 пенсионных мифов: почему предубеждения людей мешают им откладывать деньги на пенсию?(5)
Хотя жители Эстонии понимают, что пенсия играет важную роль в обеспечении их будущего, они начинают готовиться к выходу на пенсию слишком поздно, свидетельствуют результаты опроса о пенсионной грамотности, проведённого Центром прикладных социальных исследований (RAKE) Тартуского университета. Каковы основные предубеждения, которые мешают людям откладывать деньги на пенсию, и оправданы ли они?
Результаты исследования пенсионной грамотности населения Эстонии, проведённого Центром прикладных социальных исследований (RAKE) Тартуского университета оказывают, что в Эстонии люди начинают готовиться к пенсии слишком поздно и делают это слишком пассивно. Но при этом подавляющее большинство людей по-прежнему считают пенсию важным фактором обеспечения своего будущего финансового благополучия. 36% респондентов считают пенсию достаточно важной, а 34% – очень важной. Слабая подготовка подтверждается и прошлогодним исследованием финансового здоровья граждан, проведённым Swedbank. 41% жителей Эстонии не уверены, что их семейных сбережений хватит на желаемый уровень жизни после выхода на пенсию, и с возрастом эта неуверенность только усиливается. Но в чём же противоречие между пониманием важности выхода на пенсию и пассивным поведением?
Неправильная оценка продолжительности жизни
„Различия в ценностях и знаниях во многом обусловлены человеческой природой“, – говорит руководитель сферы пенсий и инвестирования Swedbank Кайре Пейк. Её профессиональный опыт в пенсионном секторе также совпадает с результатами исследования RAKE, подтверждая влияние некоторых мифов. Пейк объясняет, что убеждения, заложенные в человеческой природе, хорошо раскрываются в Анализе Министерства социальных дел и Министерства финансов от 2022 года, который был посвящён устойчивости пенсионной системы Эстонии.
„Анализ показал, что одним из самых распространённых убеждений является то, что люди считают, что они „всё равно не доживут до пенсионного возраста“ или проживут очень недолго после выхода на пенсию“, – говорит Пейк. По её словам, это убеждение препятствует подготовке к выходу на пенсию и в то же время является мифом. Данные показывают, что после достижения пенсионного возраста, который в 2024 году составит 65 лет, люди будут жить в среднем ещё 17 лет, причём женщины – 20 лет, а мужчины – почти 15 лет. По словам Пейк, эти цифры показывают, что жизнь на пенсии может быть гораздо более продолжительной, чем люди думают. Понимание этого факта могло бы развеять мнение о том, что подготовка к выходу на пенсию не нужна или неактуальна.
Считается, что человек работает до самой смерти
Хотя, с одной стороны, люди думают, что никогда не доживут до пенсии, анализ устойчивости пенсионных систем также показывает, что многие люди считают, что будут работать до самой смерти. Действительно, уровень занятости пожилых людей в Эстонии является одним из самых высоких в Европейском союзе, однако статистика показывает, что с добавлением каждых пяти лет возраста этот показатель падает вдвое. „По данным Департамента статистики, в 2023 году уровень занятости среди 65-69-летних составляет 37%, среди 70-74-летних – 19%, и только 4% населения в возрасте 75 лет и старше работают“, – сказала Пейк.
Она добавила, что восприятие „работы до самой смерти“ также может быть результатом демографических тенденций. „Низкая рождаемость и растущие социальные расходы формируют жизнь нашей сегодняшней молодёжи и завтрашних пенсионеров. Возможно, что после реформы второй ступени, когда многие забрали пенсионные деньги для покрытия текущих расходов, у людей сложилось впечатление, что в будущем количество иждивенцев станет слишком тяжёлым бременем для государства. Из этого легко сделать вывод, что нет смысла копить на пенсию, потому что „я все равно её не увижу“. На самом деле это не так – капитал, накопленный во второй и третьей пенсионной ступени, принадлежит лично Вам, и даже если пенсионный возраст будет увеличен, деньги, которые Вы копите на пенсию, позволят Вам наслаждаться жизнью на пенсии ещё до этого срока. Кроме того, последовательная подготовка к старости обеспечивает безопасность даже тогда, когда работать уже невозможно“, – подчёркивает Пейк.
Сначала текущие потребности, потом пенсионные накопления
Как уже говорилось выше, накопление пенсии люди постоянно откладывают. Считается, что пенсионные накопления начнутся тогда, когда будут удовлетворены текущие потребности. Опрос RAKE подтверждает это: многие люди признаются, что откладывают подготовку к выходу на пенсию в надежде сделать это позже. „Совершенно понятно, что необходимость покрывать текущие расходы и обеспечивать себе комфортную жизнь в настоящем может снизить желание копить на пенсию, – говорит Пейк. Действительно, если мы откладываем деньги на пенсию, нам приходится отказываться от чего-то реального сейчас, чтобы иметь возможность использовать это в воображаемом будущем, говорится в „Оценке воздействия на устойчивое развитие“. Однако, по словам руководителя сферы пенсий и инвестирования Swedbank, пенсионный капитал помогает обеспечить комфортную жизнь после выхода на пенсию, а его накопление действительно требует силы воли. В то же время в Эстонии обязательная накопительная пенсия помогает снизить негативное влияние эмоций.
„Более того, с 1 января этого года можно будет подать заявление на увеличение своего будущего взноса во вторую ступень с 2025 года. Это означает, что со следующего года люди смогут увеличить свой пенсионный взнос до 4% или до 6% по сравнению с сегодняшними 2% от их брутто-зарплаты. Взнос государства, который составляет 4%, не изменится. Налоги рассчитываются на основе брутто-зарплаты, то есть с суммы, переводимой во вторую ступень, не будет взиматься подоходный налог. Это важный шаг, который даст людям больше возможностей обеспечить своё будущее“, – говорит Пейк.
Желание избежать сложных вопросов
Подводя итог, Пейк говорит, что наши убеждения понятны и человечны. Однако полезно время от времени пересматривать их, поскольку зачастую они могут оказаться мифами. „Печальный факт заключается в том, что, по данным Департамента статистики, относительная бедность наиболее распространена среди пожилых людей. Например, в 2022 году 47% населения старше 65 лет жили в относительной бедности. Мы сможем улучшить ситуацию, только если начнём готовиться к выходу на пенсию раньше“, – сказала она.
Анализ показывает, что люди избегают решать вопросы, которые не касаются их непосредственно в данный момент, либо являются сложными с когнитивной точки зрения или вызывают стресс. „Действительно, многие из нас в душе не являются „бегунами на длинные дистанции“, а накопление средств на пенсию – это марафон, а не спринт. Размышления о пенсии могут показаться утомительными и даже трудными“, – говорит Пейк. Однако она утверждает, что стресс можно уменьшить, если знать, что откладывая деньги на пенсию, можно получить выгоду даже от маленьких сумм, если делать это регулярно. „Кроме того, в нашу пользу начнут работать сложные проценты. Это станет ощутимо только через несколько лет, и наибольший вклад сложные проценты будут вносить в конце периода накопления пенсии, то есть в последние 10 лет перед выходом на пенсию“, – объясняет руководитель сферы пенсий и инвестирования Swedbank.