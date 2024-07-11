Выпил - не лезь в воду! В состоянии алкогольного опьянения или с подозрением на него были 63% утонувших

Половина несчастных случаев на воде за последние пять лет в летние месяцы произошли во время купания или прыжков в воду.

Руководитель отдела превенции Спасательного департамента Яника Усин отмечает, что алкоголь по-прежнему играет большую роль в причинах несчастных случаев на воде. „Грустно осознавать, что отношение людей изменяется медленно. Алкоголь и купание по-прежнему остаются распространенным сочетанием, что подтверждает и печальная статистика. Наша просьба к жителям: если пьете, оставайтесь на берегу или не употребляйте алкоголь вообще. Не заставляйте своих близких скорбеть из-за собственной глупости. Мы просим всех купающихся быть осторожными возле водоемов, присматривать за своими близкими, особенно за детьми и пожилыми людьми“, - добавляет Усин.

За последние десять лет в летние месяцы из-за купания погибли 103 человека. Из них 9 были детьми и молодыми людьми (до 17 лет). Чаще всего утопления происходили в озерах, затем в реках и на морских пляжах. В прошлом году в Эстонии утонуло 38 человек, из них 4 были детьми.

Самыми частыми причинами несчастных случаев на воде являются оставление детей без присмотра, купание в состоянии опьянения, переоценка своих возможностей, прыжки в воду в неправильном месте, мышечные судороги и запутывание в водорослях.

Советы для безопасного купального сезона: