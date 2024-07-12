ЧП и криминал
12.07.2024, 09:25

Госпрокурор о судьбе криминального авторитета Джокера: после дачи показаний ему больше нет места в преступном мире Эстонии

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Валерий Рамъялг с адвокатом Эве Финк
Валерий Рамъялг с адвокатом Эве Финк
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

При этом госпрокурор Райго Аас не верит, что деятели преступного мира захотят отомстить Джокеру за его показания.

Подробные показания Валерия Рамъялга по кличке Джокер настолько подорвали его авторитет, что ему больше нет места в преступном мире Эстонии, отметил госпрокурор Райго Аас. „Будем честны, теперь, когда стали известны обстоятельства, то из-за этого значительно сократились авторитет и влияние Рамъялга в преступном мире“, - пояснил Аас Delfi.

„Если сотрудничаешь с полицией и даешь показания, это нарушает неписаные правила преступного мира, и тогда твое слово и твой авторитет в преступном мире больше не имеют значения. Особенно если ты был лидером“, - сказал Аас. „Он знал это, и с его стороны это было тщательно взвешенное решение - пойти по этому пути. Он знал, какие последствия это повлечет в преступном мире“, - добавил он.

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