Госпрокурор о судьбе криминального авторитета Джокера: после дачи показаний ему больше нет места в преступном мире Эстонии

Подробные показания Валерия Рамъялга по кличке Джокер настолько подорвали его авторитет, что ему больше нет места в преступном мире Эстонии, отметил госпрокурор Райго Аас. „Будем честны, теперь, когда стали известны обстоятельства, то из-за этого значительно сократились авторитет и влияние Рамъялга в преступном мире“, - пояснил Аас Delfi.

„Если сотрудничаешь с полицией и даешь показания, это нарушает неписаные правила преступного мира, и тогда твое слово и твой авторитет в преступном мире больше не имеют значения. Особенно если ты был лидером“, - сказал Аас. „Он знал это, и с его стороны это было тщательно взвешенное решение - пойти по этому пути. Он знал, какие последствия это повлечет в преступном мире“, - добавил он.