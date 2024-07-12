12.07.2024, 09:25
Госпрокурор о судьбе криминального авторитета Джокера: после дачи показаний ему больше нет места в преступном мире Эстонии(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
При этом госпрокурор Райго Аас не верит, что деятели преступного мира захотят отомстить Джокеру за его показания.
Подробные показания Валерия Рамъялга по кличке Джокер настолько подорвали его авторитет, что ему больше нет места в преступном мире Эстонии, отметил госпрокурор Райго Аас. „Будем честны, теперь, когда стали известны обстоятельства, то из-за этого значительно сократились авторитет и влияние Рамъялга в преступном мире“, - пояснил Аас Delfi.
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