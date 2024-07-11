ВИДЕО | Правительство рассказало о новых решениях

Цахкна начал с того, что на саммите НАТО был принят важный пакет помощи Украине, в котором страны-участницы гарантируют долгосрочную военную поддержку Украине. Эта сумма составит как минимум 40 млрд евро ежегодно. Эстония уже подписала с Украиной двухстороннее соглашение, по которому будет выделять по 0,25% от ВВП каждый год, что составляет 100 млн евро.

Соглашение о сотрудничестве было подписано в конце июня Премьер-министр Кая Каллас и президент Украины Владимир Зеленский 27 июня подписали в Брюсселе соглашение о сотрудничестве в области безопасности между Эстонией и Украиной и о долгосрочной поддержке. Соглашение закрепляет сотрудничество в сфере безопасности между Эстонией и Украиной и подтверждает продолжение долгосрочной и всесторонней поддержки Эстонией Украины. При подписании соглашения премьер-министр Кая Каллас подчеркнула, что Эстония твердо стоит на стороне Украины в ее борьбе с агрессором. „Сегодняшнее соглашение делает партнерство между Эстонией и Украиной еще сильнее. Соглашением мы подтверждаем приверженность Эстонии долгосрочной политической, военной и экономической поддержке Украины и сотрудничеству c ней в нескольких областях“, – заявила Кая Каллас. Премьер-министр добавила, что в соглашении обозначены цели и действия, которые будут способствовать победе Украины. „Чем больше стран подпишут такое двустороннее соглашение с Украиной, тем сильнее сигнал, который мы пошлем России, что поддержка партнеров Украины носит долгосрочный характер и что мы вместе поможем Украине победить. Я рада, что сегодня будет подписано соглашение о безопасности между Европейским союзом и Украиной“, – отметила Каллас. Перед подписанием соглашения премьер-министр Каллас и президент Зеленский обсудили ситуацию на фронте и предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне. „В результате последовательной работы украинцев на этой неделе начались переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Цель Эстонии здесь – максимально поддержать Украину, делясь практическим опытом членства в ЕС. Эстония также продолжит поддерживать Украину на ее пути в НАТО. Началась активная работа во имя результатов вашингтонского саммита НАТО“, – сказала Каллас. Информация по соглашению о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочной поддержке Речь идет о политическом волеизъявлении, в котором приведены цели и действия, способствующие победе Украины. Содержание соглашения между Эстонией и Украиной сосредоточено главным образом на сотрудничестве в области обороны и безопасности, но охватывает и более широкие вопросы, такие как интеграция Украины в Европейский союз и НАТО, продолжение санкций против России, компенсация причиненного Украине агрессией ущерба, сотрудничество с Украиной в целях развития, а также восстановление и сотрудничество в сфере гражданской обороны. Эстония не берет на себя новых финансовых обязательств, соглашение основано на предыдущих решениях правительства об оказании всесторонней поддержки Украине. Соглашение будет действовать в течение десяти лет. Процесс заключения двусторонних соглашений о безопасности вытекает из совместного заявления G7, подписанного 12 июля прошлого года, целью которого является обеспечение долгосрочной политической, военной, финансовой и экономической помощи Украине, а также содействие судебному преследованию российского руководства и выплате компенсаций за ущерб, причиненный агрессией. В совместном заявлении со странами G7 Украина, в свою очередь, также берет на себя свои обязательства. Эстония присоединилась к совместному заявлению 17 августа прошлого года вместе с Латвией и Литвой. На данный момент к совместному заявлению присоединились 32 страны и Европейский союз. Переговоры по соглашению вели с эстонской стороны вице-канцлер МИД по политическим вопросам Кюллике Силласте-Эллинг, с украинской стороны – заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква. В разработке позиции Эстонии участвовали Министерство иностранных дел, Министерство обороны и Министерство внутренних дел. Полный текст соглашения: https://dhs.riigikantselei.ee/avalikteave.nsf/documents/NT003E1146?open

В совместной декларации НАТО страны прописали, что путь Украины в НАТО необратим, и это большое достижение. Россия продолжает оставаться угрозой для НАТО. Впервые в качестве полноценных членов в саммите приняли участие Финляндия и Швеция, что делает наш регион более безопасными. Балтийское море становится внутренним морем НАТО.

„Эстония ходатайствовала о том, чтобы оборонные планы НАТО были обеспечены реальными мощностями и чтобы выполнение этих планов было ускорено. Принимать решения и делать закупки, развивать мощности нужно быстрее, чем планировалось год назад. Сейчас ведутся переговоры о создании следующей правительственной коалиции, и, вероятно, мы примем решение, чтобы инвестировать в обеспечение мощностей, исходящих из новых оборонных планов НАТО“, - сообщил министр иностранных дел.

Что касается визитов Орбана в Москву и Китай, то Цахкна подчеркнул, что у него не было на это никаких полномочий от ЕС. Премьер-министр Венгрии вносит большую путаницу, вредит общему пониманию того, что Россия делает в Украине. „Все его инициативы с нами не обсуждались, и мы думаем над тем, что можно предпринять. Такая война нарративов очень вредна“.