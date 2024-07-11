ВИДЕО | Правительство рассказало о новых решениях(24)
В 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр финансов Март Вырклаэв, министр здоровья Рийна Сиккут и министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало.
Цахкна начал с того, что на саммите НАТО был принят важный пакет помощи Украине, в котором страны-участницы гарантируют долгосрочную военную поддержку Украине. Эта сумма составит как минимум 40 млрд евро ежегодно. Эстония уже подписала с Украиной двухстороннее соглашение, по которому будет выделять по 0,25% от ВВП каждый год, что составляет 100 млн евро.
В совместной декларации НАТО страны прописали, что путь Украины в НАТО необратим, и это большое достижение. Россия продолжает оставаться угрозой для НАТО. Впервые в качестве полноценных членов в саммите приняли участие Финляндия и Швеция, что делает наш регион более безопасными. Балтийское море становится внутренним морем НАТО.
„Эстония ходатайствовала о том, чтобы оборонные планы НАТО были обеспечены реальными мощностями и чтобы выполнение этих планов было ускорено. Принимать решения и делать закупки, развивать мощности нужно быстрее, чем планировалось год назад. Сейчас ведутся переговоры о создании следующей правительственной коалиции, и, вероятно, мы примем решение, чтобы инвестировать в обеспечение мощностей, исходящих из новых оборонных планов НАТО“, - сообщил министр иностранных дел.
Что касается визитов Орбана в Москву и Китай, то Цахкна подчеркнул, что у него не было на это никаких полномочий от ЕС. Премьер-министр Венгрии вносит большую путаницу, вредит общему пониманию того, что Россия делает в Украине. „Все его инициативы с нами не обсуждались, и мы думаем над тем, что можно предпринять. Такая война нарративов очень вредна“.
Вырклаэв сообщил, что правительство одобрило поправки к закону о накопительных пенсиях. Они касаются II и III пенсионной ступеней. Более 500 000 человек продолжают копить деньги во II ступени и 200 000 - в III ступени, и это очень хорошие возможности накопить на собственную пенсию. „Если вы хотите обеспечить себе пенсию, близкую к вашему доходу перед выходом на пенсию, то придется самим тоже копить на это. Чтобы накопление во II и III ступенях стало еще проще и удобнее, были внесены изменения. Например, при наследовании активов до этого там было несколько промежуточных бюрократических шагов, а теперь можно будет перенести II ступень одним заявлением“, - сказал министр. Также станет более гибким процесс закрытия пенсионного инвестиционного счета, появится возможность перемещать деньги в страховых договорах III ступени.
Как сообщила министр Сиккут, завтра в Рийгикогу состоится заседание комиссии по делам ЕС, на котором будет представлена позиция Эстонии по поводу изменений в регулировании рынка табачных изделий. Позиции были утверждены в конце июня, например, в отношении дистанционных продаж, ароматизаторов, упаковки. Половина стран-членов ЕС запретила дистанционную торговлю, но это все еще происходит. Эстония считает, что по всей Европе нужно установить одинаковые ограничения на дистанционную продажу, это касается и вкусов.
Смотрите запись пресс-конференции с синхронным переводом на русский язык!
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