ФОТО | Дело о госизмене: показания дала Юлия Смоли. Она похвалила мужа Каи Каллас, Айво Петерсон улыбался

На вчерашнем заседании присутствовало около пары десятков сторонников Петерсона. Кто-то был одет в футболку с фотографией Петерсона. Сам виновник торжества оживился, когда увидел, как эти люди вошли в зал. Он махал и показывал руками сердечки. „Спасибо всем, кто мне написал. Кто не написал, пишите!“ — кричал он.