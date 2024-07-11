ФОТО | Дело о госизмене: показания дала Юлия Смоли. Она похвалила мужа Каи Каллас, Айво Петерсон улыбался
Вчера, 10 июля, показания в ходе судебных разбирательств по делу Айво Петерсона дала член правления партии КООS Юлия Смоли. Она повторила знакомые в том числе по репертуару Путина слова о мире. Среди прочего, говорилось об отряде гражданской обороны и желании партии отменить санкции.
На вчерашнем заседании присутствовало около пары десятков сторонников Петерсона. Кто-то был одет в футболку с фотографией Петерсона. Сам виновник торжества оживился, когда увидел, как эти люди вошли в зал. Он махал и показывал руками сердечки. „Спасибо всем, кто мне написал. Кто не написал, пишите!“ — кричал он.
Однако сам процесс — далеко не шоу. Петерсона обвиняют в государственной измене. Поскольку он сидит за решеткой, а Олег Иванов прячется в России, бразды правления партией взяла на себя член правления Смоли.