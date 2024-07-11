Зашифровали файлы и попытались получить доступ к компьютерам: два эстонских вуза стали жертвами кибератак

Как сообщает RIA, 4 июня на сервере Таллиннской высшей школы здравоохранения были закриптованы 1,5 терабайта данных. Сервер использовался для хранения файлов, принадлежащих сотрудникам и студентам высшей школы. В результате инцидента пострадали около 200 сотрудников, студентов и других пользователей файлового сервера. Услуги были восстановлены на следующий день с помощью резервного копирования.

По словам представителя учебного заведения, никакого дополнительного ущерба нанесено не было, и данные не были закриптованы и взяты в заложники. „Теперь наши системы стали еще более защищенными“, - сообщил он Delfi.

18 июня Министерство образования и науки, администратор учебной среды Moodle, обнаружил, что из-за ошибки в настройках был взломан компонент Moodle, который разместил у них TalTech. Злоумышленники составили карту внутренней сети и попытались получить доступ к другим компьютерам сети.

Точные обстоятельства кибератаки все еще расследуются, но, согласно анализу министерства, утечки персональных данных и потери информации не произошло. Мотивом атаки мог быть майнинг криптовалюты.

В свете инцидентов с высшими школами, RIA рекомендует критически пересмотреть управление учетными записями пользователей, избегать использования устаревшего программного обеспечения и не оставлять свободный доступ к служебным средам через интернет без крайней необходимости.

В TalTech подтвердили Delfi, что, насколько им известно, были приняты меры по защите системы в будущем и что точные обстоятельства атаки все еще выясняются.

В июне отдел обработки инцидентов RIA (CERT-EE) зарегистрировал в общей сложности 438 киберинцидентов с последствиями, что несколько выше среднего показателя за последние шесть месяцев. В первой половине этого года общее количество инцидентов с последствиями составило 2607, что почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года (рост на 83%).

Самыми важными кибератаками называют инциденты, связанные с Smart-ID и Mobiil-ID.