ОПРОС | Ремонт жилья и путешествия станут самыми большими расходами жителей Эстонии в следующем году

Банк Citadele опросил жителей стран Балтии, чтобы выяснить, какие важные покупки они планируют совершить в ближайшие 12 месяцев. За небольшими исключениями, ответы жителей Эстонии, Латвии и Литвы оказались очень схожими. Больше всего денег люди планируют направить на ремонт или благоустройство жилья. Сделать это планируют 28% жителей Эстонии. Практически столько же респондентов – 27% – хотят отправиться в путешествие.

Многие заранее планируют и другие крупные покупки: 16% указали, что планируют приобрести новую бытовую технику или мебель, 14% собираются купить электронику, такую ​​как телефон, компьютер, телевизор или что-то подобное, а 11% подумывают о покупке нового автомобиля. 7% хотели бы приобрести новую квартиру, дом или дачу. Пятая часть опрошенных заявила, что не планирует крупных покупок или не знает о них заранее.

Планы покупок жителей Эстонии во многом схожи с планами наших соседей, но были и небольшие отличия. Например, больше литовцев (18%) хотели бы купить новую машину или путешествовать (32%). „Экономика Литвы восстановилась быстрее, чем экономика Эстонии, и находится в лучшем состоянии – ответы могут отражать именно это“, - сказала руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен.

„Интересно, например, что в Литве люди активнее планируют покупать автомобили – и это на фоне плана по введению в Эстонии автоналога, который, по мнению многих, мог бы побудить людей сменить машину в этом году. Вполне возможно, что финансовые возможности жителей страны просто не позволяют это сделать“, - отметила Хакиайнен.