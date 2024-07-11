Telia и Elisa в следующем году планируют повышение тарифов на мобильную связь и интернет

Прибыль Telia в прошлом году выросла почти на 9 млн и составила 63 млн евро. В этом же году шведская телекоммуникационная компания намерена выплатить своим инвесторам 81 млн евро в виде дивидендов. Генеральный директор Telia Холгер Хальянд поясняет, что на выплаты акционерам пойдут как прибыль за прошлый год, так и накопленный ранее резерв. В это же время Telia хочет поднять цены на свои услуги, сообщила в среду „Актуальная камера“.

„В прошлом году индекс потребительских цен вырос более чем на 9%, а связь подорожала лишь на 3%. С начала пандемии стоимость услуг связи, напротив, снизилась, тогда как остальные товары и услуги становились дороже. Рост цен на наши услуги начался лишь в этом году, это значит, что сектор связи начал их повышать с запозданием. До сих пор рост цен был медленнее инфляции“, – прокомментировал Хальянд.

В Elisa также заявляют о повышении тарифов, хотя они и не могут похвастаться такими же доходами. В прошлом году их прибыль составила 12,5 млн евро. По словам члена правления Elisa Маилийс Плооманн, на рост цен влияет как подорожание электричества, так и зарплатный фонд, который в прошлом году вырос на 20%.

„Я предполагаю, что также и у других фирм, а для нас абсолютно точно, главная статья расходов – это зарплатный фонд. Желание людей получать более высокие зарплаты, к сожалению, приводит к тому, что нужно повышать цены на все те товары и услуги, где используется человеческий ресурс. Все это очень тесно связано друг с другом“, - пояснила Плооманн.

В Департаменте конкуренции не видят картельного сговора между телекоммуникационными компаниями.