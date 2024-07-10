На улице Суур-Амеэрика частично восстановится автомобильное движение

Движение на перекрестке Тоом-Кунинга восстановлено. В воскресенье, 14 июля, на отрезке между улицами Тоом-Кунинга и Ыллепруули откроется одностороннее движение в сторону Кристийне. Для пешеходов останется открыта одна сторона тротуара. Проход на улицу Ыллепруули со стороны Пярнуского шоссе обеспечен на протяжении всего периода строительства.

Автобусная линия № 47 до конца рабочего дня 25 августа направлена в объезд. Маршрут автобуса № 47 в направлении Автобусного вокзала : улица Эндла, улица Тынисмяги, Пярнуское шоссе, улица Лийвалайа. Маршрут автобуса № 47 в направлении Вяйке-Ыйсмяэ : улица Лийвалайа, Пярнуское шоссе, улица Тынисмяги, бульвар Каарли, Тоомпуйестеэ, улица Эндла.

Работы осуществляет Watercom OÜ. Срок окончания работ – 25 августа.

С расписаниями, маршрутами общественного транспорта и расположением остановок можно ознакомиться на сайте transport.tallinn.ee/#tallinna-linn/map/ru .

Информацию о наиболее важных строительных работах и связанных с ними временных изменениях в дорожном движении и работе общественного транспорта можно найти на сайте tallinn.ee/ru/teed .