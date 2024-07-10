Журналист Рейн Сикк: пусть каждый, кто едет в Россию, заплатит Эстонии десять евро

Цитируя сайт Министерства иностранных дел ЭР, которое рекомендует полностью избегать поездок в Россию и предупреждает, что возможности Эстонии по оказанию в России консульской помощи ограничены, Сикк говорит: „Посмотрим правде в глаза, посыл ясен. В сегодняшней России ни у кого не должно быть никаких дел“.

Но при этом пересечение границы с Россией продолжается, не говоря уже о переходах туда-сюда.

„В первом полугодии у нас на восточной границе было более 430 000 пересечений границы с Россией. Именно столько людей жили в Таллинне десять лет назад. Таким образом, масса людей, размером почти с Таллинн, направляется туда, куда направляться не рекомендуется. И мы, как налогоплательщики, платим за удовольствие от этого трансфера. Но, может быть, не стоит платить? Может быть, платить должны те, кто пересекает границу, т. е. заказывает пограничную службу?“, - задается вопросом Сикк.

„Предложение такое: мы вводим плату за пересечение границы. Но не на всех направлениях, а только на восточном направлении, куда Эстония направляться не рекомендует, но люди все равно туда идут“, - говорит журналист и приводит подсчеты: если бы каждый пересекающий границу в первом полугодии заплатил сбор за пересечение границы в размере десяти евро, это принесло бы государству 4,3 миллиона евро, а за прошлый год государственная казна могла бы заработать 9,3 миллиона.

„Речь о таком простом новом налоге, который в десять раз понятнее налога на автомобили“, - заключает Сикк.

Рейн Сикк (63) - эстонский журналист с опытом работы в газетах, на телевидении и радио. В 2010 и 2012 году Эстонский союз журналистов выбрал Рейна Сикка журналистом года.

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