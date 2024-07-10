ЧП и криминал
10.07.2024, 20:20

До пяти лет тюрьмы: руководитель эстонской криптовалютной фирмы признал себя в США виновным в сговоре

 
Артур Шабак
Артур Шабак
ФОТО: ANDRAS KRALLA | ÄRIPÄEV/SCANPIX

Сооснователь криптовалютной платформы Paxful Артур Шабак признал себя виновным в том, что не смог обеспечить эффективную программу борьбы с отмыванием денег. Это привело к различным видам преступной деятельности на платформе, сообщает Ärileht.

Шабак позволял клиентам открывать счета и торговать на криптовалютной платформе Paxful без достаточного сбора информации о них и проверки клиентов в рамках решения „Знай своего клиента“ (Know your customer, KYC — это процесс проверки клиента до начала предоставления финансовых услуг), передает Министерство юстиции США в своем пресс-релизе.

Так как Шабак не применял программы по борьбе с отмыванием денег и „Знай своего клиента“, то, по сообщению Министерства юстиции США, он позволил использовать платформу Paxful для всевозможной преступной деятельности, включая отмывание денег, обход санкций, шантаж и проституцию.

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