До пяти лет тюрьмы: руководитель эстонской криптовалютной фирмы признал себя в США виновным в сговоре

Шабак позволял клиентам открывать счета и торговать на криптовалютной платформе Paxful без достаточного сбора информации о них и проверки клиентов в рамках решения „Знай своего клиента“ (Know your customer, KYC — это процесс проверки клиента до начала предоставления финансовых услуг), передает Министерство юстиции США в своем пресс-релизе.