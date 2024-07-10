10.07.2024, 20:20
До пяти лет тюрьмы: руководитель эстонской криптовалютной фирмы признал себя в США виновным в сговоре
ФОТО: ANDRAS KRALLA | ÄRIPÄEV/SCANPIX
Сооснователь криптовалютной платформы Paxful Артур Шабак признал себя виновным в том, что не смог обеспечить эффективную программу борьбы с отмыванием денег. Это привело к различным видам преступной деятельности на платформе, сообщает Ärileht.
Шабак позволял клиентам открывать счета и торговать на криптовалютной платформе Paxful без достаточного сбора информации о них и проверки клиентов в рамках решения „Знай своего клиента“ (Know your customer, KYC — это процесс проверки клиента до начала предоставления финансовых услуг), передает Министерство юстиции США в своем пресс-релизе.
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