От горожан ждут мнений по оформлению парка Лембиту и его части, посвященной свободе Украины
Город посвятит часть парка Лембиту свободе Украины, и лучшее решение по оформлению этого городского пространства будет найдено в ходе ландшафтно-архитектурного конкурса. Однако еще до составления исходного задания Таллинн проведет сбор мнений, чтобы получить от горожан и украинской общины предложения по использованию всей территории парка.
С помощью полученных мнений город хочет обозначить ценности парка и возможности его использования, а также выяснить, как парковое пространство может способствовать его более широкому использованию и нести социальный посыл в поддержку Украины.
Вице-мэр Мадле Липпус отметила, что город достиг в подготовке к созданию украинской площадки в парке Лембиту этапа, в ходе которого ожидаются мнения и предложения от всех жителей Таллинна и местной украинской общины. „Собранные мнения и предложения дадут городу важную информацию для дальнейшей подготовки исходного задания ландшафтно-архитектурного конкурса, включающего обновление всего парка Лембиту и увеличение его биоразнообразия, – объяснила Липпус. – Поэтому мы хотим, чтобы обновление парка Лембиту и прославление свободы Украины стали совместным творческим процессом. Именно в таком случае мы можем гарантировать, что создаваемое решение будет значимым и для украинских общин и что у обновляемого парка Лембиту появятся новые возможности использования, важные для его посетителей“.
Предложения принимаются до 28.07.2024 ЗДЕСЬ.
Сбор мнений проводит отдел Таллиннского департамента городского планирования, занимающийся созданием городского пространства.
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