Опрос: треть жителей Эстонии не знают, что такое рефинансирование кредита

В ходе исследования финансового поведения почти 30% жителей Эстонии в возрасте 30–49 лет указали, что знают о вариантах рефинансирования. Однако лишь 8% респондентов отметили, что имеют опыт использования рефинансирования кредитов.“Хотя рефинансирование сегодня в первую очередь связано с переводом жилищного кредита из одного банка в другой, стоит присмотреться и к возможности консолидации кредитов с более коротким сроком и более высокой процентной ставкой – ведь помимо жилищного кредита и автолизинга люди часто имеют еще несколько потребительских кредитов, например, рассрочку, кредитную карту, малый кредит, условия и месячные платежи которых в целом могут быть довольно невыгодными и дорогими“, - пояснил Танель Лассик, руководитель по развитию Rahapood.ee, управляемого компанией Svea Finance AS.

“В большинстве случаев имеет смысл объединить рассрочку и ряд потребительских кредитов, поскольку таким образом появляется возможность сократить связанные с кредитами расходы и сделать ежемесячный платеж более доступным, – уточнил Лассик. – Цель рефинансирования кредита состоит в том, чтобы превратить платежи по нескольким кредитам в один доступный месячный платеж. Это снижает и другие затраты по кредиту, в первую очередь связанные с размером процентных ставок и различными методами расчетов, а также относящиеся к обслуживанию кредита дополнительные расходы“.

Хотя почти 80% участников опроса указали, что слышали о рефинансировании кредитов, порядка 40% респондентов признались, что до сих пор не знают, что именно это значит. Наименее информированными оказались люди в возрастных группах 18–29 и 60+ лет, а также жители южной Эстонии и островов. Лучше всего с возможностями рефинансирования знакомы мужчины и жители Харьюмаа и Ляэнемаа.“Информированность заемщиков со временем, разумеется, растет. Сегодняшний осведомленный заемщик ищет наиболее выгодное на рынке решение и с большей готовностью использует возможности, возникающие в результате рефинансирования, будь то кредит от другого поставщика, денежные купоны или другие финансовые инструменты, – отметил Лассик. – В большинстве случаев люди пытаются найти способы увеличить доход, когда у них растут кредитные обязательства, но при этом часто не обращают внимание на методику расчета процентов по существующим кредитным продуктам и на общую стоимость кредита. В отличие от повышения дохода, гораздо проще проанализировать свои текущие кредитные обязательства и связанные с ними расходы, чтобы разработать разумный план рефинансирования для их уменьшения“.