Bolt пожертвовала детской больнице в Киеве 55 000 евро: в момент российской атаки Маркус Виллиг находился совсем рядом

„Я только закончил 25-часовую поездку, как Россия нанесла один из крупнейших ракетных ударов за последний год“, — пишет основатель Bolt Маркус Виллиг в своем аккаунте в Linkedin.

Одной из целей российской атаки оказалась детская больница в Киеве, которая находилась всего в двух километрах от отеля, где остановился Виллиг. „К счастью, я и команда были в безопасности. Несмотря на последующую 48-часовую атаку“, — добавил он.

Виллинг не стал сидеть сложа руки, как и украинская команда Bolt. „Когда я прибыл туда, некоторые члены нашей команды уже работали над устранением повреждений“, — написал предприниматель. Кроме этого компания пожертвовала больнице 2,5 миллиона гривен (около 55 000 евро).

„Смотреть новости – это одно, но пребывание на месте дает понять: Украина борется не только за свою свободу, но и за всю Европу. Слава Украине!“.

В украинской команде Bolt работает более 100 человек. Виллиг отправился в Украину для проведения деловых встреч. Например, с вице-премьером Михаилом Федоровым, с которым они обсудили, как Bolt и Эстония могут помочь Украине еще больше.

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