Первое яблоко раздора? Соцдемы считают, что налог на гособорону нужно адресовать лишь предприятиям и богатым. Партнеры не согласны(4)
Председатель парламентской фракции Социал-демократической партии Прийт Ломп считает, что налог на гособорону должен взиматься только с состоятельных людей и предприятий. Марис Лаури (Партия реформ) и Тоомас Уйбо (партия Eesti 200) с этим не согласны, пишет Delfi.
Ломп, входящий в делегацию социал-демократов (экономическая рабочая группа) на коалиционных переговорах, написал в социальных сетях, что налог на гособорону должен быть взят из налогообложения прибыли предприятий и зарплат богатых. „С пенсии моей бабушки можно брать тогда, когда и вышеприведенные [группы] начнут в достаточной мере вкладывать“, — написал он. Идея Ломпа состоит в том, чтобы поднять подоходный налог для богатых на 5% и обложить прибыль предприятий пятью процентами. „И половина боеприпасов будет!“