Новости Эстонии
10.07.2024, 14:15

Первое яблоко раздора? Соцдемы считают, что налог на гособорону нужно адресовать лишь предприятиям и богатым. Партнеры не согласны

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Прийт Ломп
Прийт Ломп
ФОТО: RAUNO VOLMAR | DELFI MEEDIA

Председатель парламентской фракции Социал-демократической партии Прийт Ломп считает, что налог на гособорону должен взиматься только с состоятельных людей и предприятий. Марис Лаури (Партия реформ) и Тоомас Уйбо (партия Eesti 200) с этим не согласны, пишет Delfi.

Ломп, входящий в делегацию социал-демократов (экономическая рабочая группа) на коалиционных переговорах, написал в социальных сетях, что налог на гособорону должен быть взят из налогообложения прибыли предприятий и зарплат богатых. „С пенсии моей бабушки можно брать тогда, когда и вышеприведенные [группы] начнут в достаточной мере вкладывать“, — написал он. Идея Ломпа состоит в том, чтобы поднять подоходный налог для богатых на 5% и обложить прибыль предприятий пятью процентами. „И половина боеприпасов будет!“

Как отметил в разговоре с Delfi Ломп, предприниматели должны быть готовы вносить больший вклад в защиту государства. „В кругу своих знакомых я слышу слова бизнесменов: если нужен временно налог на оборону, то сделайте такой, который не повышает платеж за рабочую силу, — говорит он. — Также нет интереса предпринимателей, чтобы повышался налог с оборота“.

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