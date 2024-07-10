Первое яблоко раздора? Соцдемы считают, что налог на гособорону нужно адресовать лишь предприятиям и богатым. Партнеры не согласны

Ломп, входящий в делегацию социал-демократов (экономическая рабочая группа) на коалиционных переговорах, написал в социальных сетях, что налог на гособорону должен быть взят из налогообложения прибыли предприятий и зарплат богатых. „С пенсии моей бабушки можно брать тогда, когда и вышеприведенные [группы] начнут в достаточной мере вкладывать“, — написал он. Идея Ломпа состоит в том, чтобы поднять подоходный налог для богатых на 5% и обложить прибыль предприятий пятью процентами. „И половина боеприпасов будет!“