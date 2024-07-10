Певкур сравнил НАТО с гольф-клубом. Эстония готовится дружить с Трампом?

Центральное место в обсуждении занял вопрос об уровне оборонных расходов стран-членов альянса. По мнению Politico, представители восточного фланга НАТО, включая и Эстонию, готовятся к возможному возвращению в Белый дом Дональда Трампа, ведь он давно педалирует эту тему.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в своей речи использовал характерную метафору: „НАТО - это клуб. Когда в клубе есть правила, их нужно уважать, и можно ожидать, что остальные будут поступать так же. Если вы платите членский взнос, вы можете играть. И неважно, насколько толстый у вас бумажник“. Намек на гольф вполне мог быть специально адресован Трампу, большому любителю этой игры.

Певкур добавил, что обязательный минимум расходов на оборону для стран-членов альянса стоит повысить, потому что 2% недостаточно. „Нужно повышать до 2,5%, может быть, и до 3%“, - отметил он.

Эстонский министр также заявил, что страны Балтии не беспокоит возможная победа Трампа на президентских выборах. По его словам, в Украине сейчас идет экзистенциальная битва за будущее либеральной демократии, и Запад должен выбирать: поддерживать Украину „столько, сколько необходимо“ (как говорит президент Байден) или помочь Украине выиграть войну. „У Запада есть технологическое преимущество над Россией, но мы не позволяем Украине им пользоваться“, - заявил Певкур.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.