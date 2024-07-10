Новости Эстонии
10.07.2024, 12:35

ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Пару дней продержится прекрасная пляжная погода, а потом...

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Закат в Эстонии (вечер понедельника)
Закат в Эстонии (вечер понедельника)
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Погода на предстоящей семидневке обещает быть июльской: достаточно тепло для приятного отдыха на пляже и на природе. Но нужно иметь в виду, что в какие-то дни гроза и порывы ветра могут нарушить летний комфорт.

Сегодня, в среду (10 июля), ожидается малооблачная погода или переменная облачность. Во второй половине дня в Юго-Восточной Эстонии могут пройти дожди. Ветер переменных направлений 1-7, на побережье до 10 м/с, на островах усилится ветер восточных направлений до 3-9 м/с, порывами до 12 м/с. Температура воздуха 22..27, на побережье до 20°C.

Тепло сохранится, но начнут греметь грозы

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