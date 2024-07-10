10.07.2024, 12:35
ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Пару дней продержится прекрасная пляжная погода, а потом...(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Погода на предстоящей семидневке обещает быть июльской: достаточно тепло для приятного отдыха на пляже и на природе. Но нужно иметь в виду, что в какие-то дни гроза и порывы ветра могут нарушить летний комфорт.
Сегодня, в среду (10 июля), ожидается малооблачная погода или переменная облачность. Во второй половине дня в Юго-Восточной Эстонии могут пройти дожди. Ветер переменных направлений 1-7, на побережье до 10 м/с, на островах усилится ветер восточных направлений до 3-9 м/с, порывами до 12 м/с. Температура воздуха 22..27, на побережье до 20°C.
Уже заказано?