Без явного лидера преступного мира Эстонии проблемы между группировками могут годами оставаться без решения

Когда у эстонского преступного мира был явный лидер (держатель так называемого „общака“), претензии между криминальными группировками отправлялись для решения наверх, к Николаю Таранкову. Однако после его смерти никто руководство местным криминальным миром на себя не взял, пишет Delfi.