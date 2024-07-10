ЧП и криминал
10.07.2024, 11:35

Без явного лидера преступного мира Эстонии проблемы между группировками могут годами оставаться без решения

 (6)
Могила Николая Таранкова
Могила Николая Таранкова
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA

Когда у эстонского преступного мира был явный лидер (держатель так называемого „общака“), претензии между криминальными группировками отправлялись для решения наверх, к Николаю Таранкову. Однако после его смерти никто руководство местным криминальным миром на себя не взял, пишет Delfi.

„Если возникает проблема, то группировки должны ее разрешать сами, и это на самом деле приводит к тому, что некоторые проблемы могут тлеть и сохраняться годами“, — сказал порталу Delfi государственный прокурор Райго Аас.

До 2016 года над преступными группировками стоял лидер общака Николай Таранков, но в сентябре 2016-го он был убит.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (6)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии