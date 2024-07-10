10.07.2024, 11:35
Без явного лидера преступного мира Эстонии проблемы между группировками могут годами оставаться без решения(6)
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA
Когда у эстонского преступного мира был явный лидер (держатель так называемого „общака“), претензии между криминальными группировками отправлялись для решения наверх, к Николаю Таранкову. Однако после его смерти никто руководство местным криминальным миром на себя не взял, пишет Delfi.
„Если возникает проблема, то группировки должны ее разрешать сами, и это на самом деле приводит к тому, что некоторые проблемы могут тлеть и сохраняться годами“, — сказал порталу Delfi государственный прокурор Райго Аас.
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