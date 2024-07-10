Опрос: в Эстонии выросла доля недовольных работой правительства и премьер-министра

Об этом свидетельствуют опубликованные в среду, 10 июля, результаты ежемесячного опроса, проведенного исследовательской компанией Norstat.

По оценке 65% респондентов, правительство делает свою работу „плохо“ или „скорее плохо“. 30% сказали, что „очень хорошо“ или „скорее хорошо“, а еще 5% затруднились с ответом.

Что касается оценки деятельности премьер-министра, то респондентам был задан вопрос: „Одобряете или не одобряете вы то, как Кая Каллас справляется со своей работой на посту премьер-министра?“ 68% опрошенных ответили „не одобряю“, 23% — „одобряю“, остальные затруднились с ответом.

В июне, когда были опубликованы результаты предыдущего опроса, работой правительства были недовольны 60%, а Каи Каллас - 61% респондентов.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.