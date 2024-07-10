В летние ночи повысился спрос на посылочные автоматы, магазины и автомойки

„В летние месяцы извлечение посылок из автоматов в период с 22:00 до 08:00 увеличивается почти на 45% по сравнению с зимними месяцами. Наша статистика показывает, что кроме позднего вечера, в летние месяцы много посылок забирают и рано утром, с 7 до 8 часов. Вероятно, более длинные и тёплые дни меняют привычки людей, и необходимые дела делаются либо рано утром, либо поздно вечером,“ - сообщил руководитель отдела продаж и маркетинга DPD Eesti Янек Кивимурд.

Этот тренд подтверждает также региональный директор Prisma Peremarket Виктория Смирнова, по словам которой летом активно посещают круглосуточные магазины ночью и рано утром. „Летние дни заняты различными делами и мероприятиями, после которых возникает необходимость зайти в магазин,“ - объясняет она

Также увеличилось ночное использование круглосуточных автомоек. „Сравнивая летние месяцы (июнь-август) и зимние месяцы (декабрь-февраль), разница в ночном использовании составляет целых 50%. Самый низкий период использования - с 3 до 5 часов ночи, в остальное время активность выше,“ - отметил маркетинговый директор Jazz Pesulad Танель Тарк.

По данным DPD, среди потребителей в летние ночи и ранним утром самыми популярными являются посылочные автоматы, расположенные в районах Кристиине, Торупилли и Пыхья-Таллинн.

Статистика Jazz Pesulad и Prisma также подтверждает, что в по ночам летом возрастает использование услуг в жилых районах или возле дорог с интенсивным движением. „Ночью очень посещаемыми являются, например, магазины Сикупилли и Мустамяэ, которые расположены возле крупных магистралей и густонаселённых жилых районов. Но самым популярным ночью в Таллинне является магазин в Старом городе, там особенно много людей по выходным,“ - добавила Смирнова.

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