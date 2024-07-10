Экспорт и импорт в мае снизились, включая значительное падение торговли с Россией

Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что после апрельского роста в мае товарообмен стал вновь сокращаться: уменьшился как экспорт, так и импорт товаров. „Больше всего на это повлиял реэкспорт, который по сравнению с 2023 годом сократился в мае на 10%“, — дополнила Леппметс.

Из товаров в мае больше всего экспортировали электрооборудование (14% от общего объема экспорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (11%), а также древесину и изделия из древесины (11%). В годовом сравнении более всего сократился экспорт из Эстонии транспортных средств (на 49 миллионов евро, т.е. 25%) и минеральной продукции (на 24 миллиона евро, т.е. 14%). Больше всего, а именно на 15 миллионов евро (9%), увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

Экспорт товаров эстонского происхождения сократился на 3%, его доля в общем объеме экспорта за год выросла на 2 процентных пункта и в мае этого года составила 66%.

В мае больше всего товаров было экспортировано в Финляндию (15% от общего объема экспорта), Латвию (13%) и Швецию (10%). В Финляндию и Швецию больше всего экспортировали электрооборудование, в Латвию — минеральную продукцию. По сравнению с прошлым годом экспорт товаров более всего сократился в Литву (на 17 миллионов евро, т.е. на 12%) и Россию (на 16 миллионов евро, т.е. на 29%), и больше всего вырос в Норвегию (на 16 миллионов евро, т.е. на 27%) и Германию (на 14 миллионов евро, т.е. на 13%).

В мае из товаров больше всего импортировали сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (14% от общего объема импорта), электрооборудование (12%) и транспортные средства (12%). В сравнении с прошлым годом более всего сократился импорт механических машин (на 67 миллионов евро, т.е. 30%), транспортных средств (на 56 миллионов евро, т.е. 22%) и электрооборудования (на 41 миллион евро, т.е. 16%). Больше всего, а именно на 26 миллионов евро (12%), увеличился импорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.