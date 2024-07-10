В Таллинне клиент ограбил секс-работницу

Работающая в Таллинне в районе Каларанна секс-работница 4 июня вечером на рабочем месте стала жертвой своего клиента. Воспользовавшись интимными услугами, преступник похитил из квартиры несколько тысяч евро наличными.

Полиция задержала предполагаемого грабителя, им оказался неоднократно наказывавшийся в уголовном порядке Илья К. По словам прокуратуры, мужчину характеризует то, что он „без колебаний применяет насилие“.

Илья К. в хищении денег у секс-работницы себя виновным не признает. Не имеющий определенного места жительства и работы мужчина хочет освободиться из-под стражи, чтобы заботиться о своих детях.

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