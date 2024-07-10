РЕЙТИНГИ ПАРТИЙ | Поддержка Isamaa достигла рекордно высокой, а Партии реформ - рекордно низкой отметки

По последним данным, 30,8% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают Isamaa, 16,3% — Партию реформ и 16% — Социал-демократическую партию, передает RusERR.

За 10 дней поддержка Isamaa выросла на 1,1 процентного пункта, впервые преодолев порог в 30%,а популярность реформистов снизилась на 0,9 процентного пункта, упав до самого низкого уровня с начала 2019 года, преимущество отечественников над Партией реформ также достигло рекордного уровня и составляет 14,5 процентных пункта, рейтинг соцдемов увеличился на 0,3 процентного пункта.

За тройкой лидеров следуют EKRE (13,1%), Центристская партия (12%), „Правые“ (5,9%) и Eesti 200 (3,1%), при этом поддержка как EKRE, так и Eesti 200 находится на самом низком уровне с начала 2019 года, когда служба Norstat приступила к проведению опросов партийных предпочтений, „Зеленых“ поддерживают 1,2% респондентов, иные партии - 1,6%.

Партии правящей коалиции (реформисты, Eesti 200 и соцдемы) поддерживают 35,4% респондентов, а оппозиционные силы Рийгикогу (Isamaa, EKRE, Центристская партия) - 55,9%.

Указанные цифры базируются на агрегированных результатах еженедельных опросов общественного мнения за последний месяц - в период с 3 июня по 5 июля были опрошены около 4000 граждан Эстонии в возрасте от 18 лет.

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