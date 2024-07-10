СВОДКА ЗА СУТКИ | В одном ДТП погибла женщина, в другом пострадал ребенок

Вчера в 8:06 произошло ДТП в Валгамаа, в волости Тырва, на 14-м километре шоссе Валга-Уулу, где 61-летняя женщина на автомобиле Honda HRV съехала с дороги в поле. Скорая помощь доставила ее в больницу, где она позднее скончалась.

В 18:13 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Гонсиори, 5, где 42-летняя женщина ехала на велосипеде и упала. Скорая помощь доставила ее в больницу.

В 18:57 произошло ДТП в Харьюмаа, в волости Саку в деревне Тянассильма, на 3-м километре дороги Саку-Лаагри на кольце, где двигавшийся с большой скоростью грузовик MAN под управлением 62-летнего мужчины столкнулся с автомобилем Peugeot 508, которым управлял 55-летний мужчина. В результате столкновения обе машины вылетели с дороги на газон. Находившихся в Peugeot в качестве пассажиров 20-летнюю женщину и 46-летнюю женщину, а также водителя грузовика доставили в больницу.

В 20:19 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Таммсааре теэ, 71, где 20-летний мужчина на автомобиле Audi TT наехал на пешеходном переходе на пересекавшего дорогу на самокате 12-летнего мальчика. Самокатчика доставили в больницу.

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