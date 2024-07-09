Комиссия по экономике: следующие решения по Rail Baltic необходимо принимать в рамках государственной бюджетной стратегии

Председатель комиссии по экономике Яак Ааб отметил, что хотя Эстония по сравнению с другими Балтийскими странами работала эффективно (строительство ведется на трети трассы и половина трассы покрыта договорами), по-прежнему остается множество вопросов, в первую очередь связанных с финансированием со стороны ЕС.

„Rail Baltic – это важный проект с точки зрения транспорта, экономики и безопасности. Строительство началось, так что, скорее всего, мы получим финансирование и в рамках следующих периодов пособий ЕС. В будущем эта железная дорога принесет нам пользу во многих аспектах. На первые годы следующего многолетнего финансового плана ЕС, с 2028 года, необходимо будет найти возможности для бридж-финансирования. Решение для повышения доли самофинансирования со стороны Эстонии в 2026 и 2027 гг. необходимо найти в ходе составления государственной бюджетной стратегии на следующий период, т. е. уже в августе-сентябре“, – подчеркнул Ааб.

Член Рийгикогу Лаури Лаатс отметил, что 1,8 миллиарда евро из суммы, необходимой для завершения строительства проекта Rail Baltic в сокращенном объеме, в настоящий момент не имеют источников покрытия. По его словам, дефицит в Латвии и Литве в два раза больше, но нам крайне важно, чтобы строительство трассы было завершено и в этих двух странах.

„Известно, что в 2027 году в Эстонии без источников покрытия будет порядка 100 миллионов, в 2028 году – порядка 400 миллионов евро. Расчеты на более поздние периоды сделаны исходя из того, что мы получим необходимое финансирование от ЕС. К сожалению, у нас нет уверенности в том, что мы сразу получим все необходимое финансирование. В условиях высокой конкуренции нам предстоит приложить немало усилий, чтобы достичь успеха в начале периода пособий“, – подчеркнул Лаатс.