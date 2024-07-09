Комиссия по экономике: следующие решения по Rail Baltic необходимо принимать в рамках государственной бюджетной стратегии(2)
Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по экономике получила обзор текущей ситуации с проектом Rail Baltic и подчеркнула, что решения по финансированию в течение ближайших лет необходимо принять уже этой осенью при составлении государственной бюджетной стратегии.
Председатель комиссии по экономике Яак Ааб отметил, что хотя Эстония по сравнению с другими Балтийскими странами работала эффективно (строительство ведется на трети трассы и половина трассы покрыта договорами), по-прежнему остается множество вопросов, в первую очередь связанных с финансированием со стороны ЕС.
„Rail Baltic – это важный проект с точки зрения транспорта, экономики и безопасности. Строительство началось, так что, скорее всего, мы получим финансирование и в рамках следующих периодов пособий ЕС. В будущем эта железная дорога принесет нам пользу во многих аспектах. На первые годы следующего многолетнего финансового плана ЕС, с 2028 года, необходимо будет найти возможности для бридж-финансирования. Решение для повышения доли самофинансирования со стороны Эстонии в 2026 и 2027 гг. необходимо найти в ходе составления государственной бюджетной стратегии на следующий период, т. е. уже в августе-сентябре“, – подчеркнул Ааб.
Член Рийгикогу Лаури Лаатс отметил, что 1,8 миллиарда евро из суммы, необходимой для завершения строительства проекта Rail Baltic в сокращенном объеме, в настоящий момент не имеют источников покрытия. По его словам, дефицит в Латвии и Литве в два раза больше, но нам крайне важно, чтобы строительство трассы было завершено и в этих двух странах.
„Известно, что в 2027 году в Эстонии без источников покрытия будет порядка 100 миллионов, в 2028 году – порядка 400 миллионов евро. Расчеты на более поздние периоды сделаны исходя из того, что мы получим необходимое финансирование от ЕС. К сожалению, у нас нет уверенности в том, что мы сразу получим все необходимое финансирование. В условиях высокой конкуренции нам предстоит приложить немало усилий, чтобы достичь успеха в начале периода пособий“, – подчеркнул Лаатс.
Лаатс добавил, что фракция Центристской партии внесла Рийгикогу предложение сформировать специальную комиссию, чтобы изучить связанные с проектом Rail Baltic детали и установить реальный общий бюджет и план выполнения проекта по состоянию на 2024 год. „В Сейме Латвии соответствующая следственная комиссия была сформирована единогласно, и полностью обосновано сделать то же самое и здесь“.
На заседании было отмечено, что ввиду просрочек с составлением технических проектов Rail Baltic планируется строить поэтапно, что означает, что к 2030 году местные железнодорожные станции будут отстроены в меньших объемах; также будет проложена одна колея с местами для объезда. Трасса будет введена в эксплуатацию ориентировочно во второй половине 2031 года.
На заседании пояснения дали министр климата Кристен Михал, канцлер Министерства климата Кейт Каземетс, советник службы политики ЕС отдела фискальной политики Министерства финансов Мари Лахтметс и председатель правления OÜ Rail Baltic Estonia Анвар Салометс. Совместный отчет государственных контролей Эстонии, Латвии и Литвы представили государственный контролер Янар Холм, главный контролер Государственного контроля Инес Метсалу-Нурминен и руководитель аудита Сильвер Якобсон.
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