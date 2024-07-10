Изменение в законодательстве: возможности бесплатного обучения в университетах сокращаются
Новые законы: возможности получения бесплатного высшего образования сократятся, семейные врачи смогут обслуживать людей, не входящих в их списки, пишет Maaleht.
С 2024/25 учебного года вступят в силу изменения в Законе о высшем образовании, которые касаются финансовых обязанностей студентов. Обучение с полной нагрузкой по эстоноязычной учебной программе и в дальнейшем будет бесплатным.
В то же время с начинающегося учебного года больше не смогут бесплатно получить высшее образование те, кто ранее не менее полутора лет учился в вузе, но затем прервал обучение. В дальнейшем возможности бесплатного обучения будут еще более сокращаться, но по ряду специальностей — таких, как внутренняя безопасность, государственная оборона, сестринское дело, педагогика - бесплатное обучение сохранится.
Согласно изменениям в Законе о высшем образовании, начиная с этой осени больше нельзя будет обучаться бесплатно, если ранее раньше было пройдено не менее половины учебной программы на том же уровне. А также в том случае, если студент учился на том же самом уровне по меньшей мере два раза. В обоих случаях снова бесплатно на том же уровне можно будет бесплатно учиться только через десять лет.
Поэтому перед теми, кто из трех лет бакалавриата проучился в вузе по меньшей мере полтора года, но затем, к примеру, перед защитой дипломной работы прервал обучение, или уже обучался по двум различным специальностям, двери для бесплатного обучения на бакалавра будут теперь на десять лет закрыты.
Новые ограничения не распространяются на обучение в Академии внутренней защиты, Академии Сил обороны, а также в высших школах здравоохранения и по педагогическим специальностям.
В ближайшем будущем возможности бесплатного обучения будут еще более сужены: возвращение на бесплатную форму обучения в университет будет с 2027 года исключено, если ранее человек бесплатно там проучился не менее 365 дней.
С одной стороны, университетам будут даны более широкие возможности для взимания платы за обучение. С другой стороны, новые правила дают четкий сигнал о том, что, обучаясь на деньги налогоплательщиков, нужно сделать осознанный выбор, учиться как следует и после этого выходить на рынок труда.
Люди, не включенные в списки семейного врача, не останутся без помощи
Закон о внесении изменений в Закон об организации оказания медицинских услуг и другие законы позволит семейным врачам обслуживать и людей, не включенных в их список, и сделает разделение труда в здравоохранении первичного уровня более гибким.
Закон даст Кассе здоровья возможность определять людей, оставшихся за пределами списка семейного врача, в другой список, зона обслуживания которого соответствует их месту жительства и лимит которого не достигнут.
В использование вводятся термины „помощь семейных врачей“ и „центр здоровья“. Касса здоровья получит право продлить на срок до пяти лет замену семейных врачей в центрах семейных врачей, если место семейного врача заполнить было невозможно.
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