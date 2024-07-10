Изменение в законодательстве: возможности бесплатного обучения в университетах сокращаются

С 2024/25 учебного года вступят в силу изменения в Законе о высшем образовании, которые касаются финансовых обязанностей студентов. Обучение с полной нагрузкой по эстоноязычной учебной программе и в дальнейшем будет бесплатным.

В то же время с начинающегося учебного года больше не смогут бесплатно получить высшее образование те, кто ранее не менее полутора лет учился в вузе, но затем прервал обучение. В дальнейшем возможности бесплатного обучения будут еще более сокращаться, но по ряду специальностей — таких, как внутренняя безопасность, государственная оборона, сестринское дело, педагогика - бесплатное обучение сохранится.

Согласно изменениям в Законе о высшем образовании, начиная с этой осени больше нельзя будет обучаться бесплатно, если ранее раньше было пройдено не менее половины учебной программы на том же уровне. А также в том случае, если студент учился на том же самом уровне по меньшей мере два раза. В обоих случаях снова бесплатно на том же уровне можно будет бесплатно учиться только через десять лет.

Поэтому перед теми, кто из трех лет бакалавриата проучился в вузе по меньшей мере полтора года, но затем, к примеру, перед защитой дипломной работы прервал обучение, или уже обучался по двум различным специальностям, двери для бесплатного обучения на бакалавра будут теперь на десять лет закрыты.

Новые ограничения не распространяются на обучение в Академии внутренней защиты, Академии Сил обороны, а также в высших школах здравоохранения и по педагогическим специальностям.

В ближайшем будущем возможности бесплатного обучения будут еще более сужены: возвращение на бесплатную форму обучения в университет будет с 2027 года исключено, если ранее человек бесплатно там проучился не менее 365 дней.