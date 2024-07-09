Женщина, получившая в ДТП тяжелую травму, скончалась в больнице

Как сообщил оперативный дежурный Юго-Восточного отделения полиции Сийм Вахтра, автомобиль Honda, за рулем которого находилась 61-летняя женщина, отклонился с трассы влево и выехал в поле.

„По предварительным данным, у женщины могли быть проблемы со здоровьем — возможно, у нее случился приступ. Она находилась в автомобиле одна, точная причина ее смерти выяснится в ходе вскрытия“, - сказал Вахтра.

ДТП произошло на участке с максимально разрешенной скоростью 90 км/ч. В момент аварии дорожное покрытие было сухим, покрышки транспортного средства отвечали требованиям.

Более точные обстоятельства аварии, в том числе — была ли женщина в состоянии опьянения и была ли она пристегнута ремнем безопасности, выясняются.

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