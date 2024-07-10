Новый эстонский источник кремлевского телеканала примеряет роль Айво Петерсона

После переезда в Эстонию Юргенсон искал возможности заявить о себе и с энтузиазмом участвовал в общественных мероприятиях. Удалось ему пробиться и в популярные российские телешоу – в мае 2011 года он принял участие в легендарном реалити-шоу на телеканале ТНТ „Дом-2“, участникам которого нужно было найти партнера в процессе строительстве дома. В 2017 году Юргенсон появился в передаче „Давай поженимся!“ на канале „ Россия 1“. В интернете можно найти информацию и том, что до этого он участвовал в телепередаче „России 1“, посвященной способности женщин испытывать оргазм.

Родившийся в 1979 году Юргенсон возглавляет основанную лишь в начале этого года компанию, а до этого он много лет крутил баранку такси в статусе предпринимателя-физического лица. Согласно интернет-источникам, в молодости Юргенсон работал руководителем студии на одном из московских телеканалов. Он помогал развлекать людей, но уже тогда хотел прославиться и сам.

Блог Пропастоп (Propastop) решил рассказать об этом потерпевшем поражение на выборах политике, потому что Юргенсон со своим упорным стремлением продвинуться по политической лестнице, похоже, намеревается повторить успех Айво Петерсона, который набрал на выборах в Европарламент 11 000 голосов.

Кто же этот лидер общественного мнения, который после ухода Яны Тоом и отправки Айво Петерсон а в места не столь отдаленные представляет Эстонию в прайм-тайм на самом влиятельном российском телеканале?

Именно такую, полную фактических ошибок историю о нашем президенте поведал в конце мая в эфире Первого канала Всеволод Юргенсон , выдвигавшийся на недавних выборах в Европейский парламент в качестве независимого кандидата и набравший всего 113 голосов.

„В год на президента тратится 60 миллионов евро – это содержание многочисленных садовников, водителей, обслуги. Он сейчас часто ездит по странам Африки, что мне лично не понятно. Действительно, он был ректором нескольких университетов, государственным контролером, изучал мышей. Но сейчас все-таки давайте говорить о нем как о президенте Эстонии. Как он стал президентом? Его просто назначил лидер одной партии. То есть лидеры двух партий договорились, и есть партийная дисциплина…“

После выхода из Центристской партии Юргенсон быстро присоединился к EKRE – он вступил в партию в ноябре 2022 года, но был исключен из нее в январе 2023-го. Причиной столь спешного прощания с EKRE стало, как писало издание Eesti Ekspress , то, что в популярной группе „Таллиннцы“ в социальной сети Facebook перед выборами в Рийгикогу было опубликовано видеообращение Юргенсона.

Как политика Юргенсона характеризует и то, что работники телеканала ETV+ дважды хотели выгнать его из студии, так как неугомонный Юргенсон постоянно перебивал и ведущего, и гостей.

По словам Юргенсона, он покинул Центристскую партию из-за идеологических разногласий. В бытность Юргенсона муниципальным политиком большое внимание привлекли его идеи бесплатно перевозить пассажиров в таллиннских такси или оплачивать проезд в них криптовалютой. В поисках своего места в жизни Юргенсон в недавнем прошлом выдвигался на пост директора бани в Ласнамяэ. А после выборов в Европарламент он в одном из интервью в YouTube сообщил, что из него выйдет хороший старейшина Ласнамяэ, потому что у него в этой части города много знакомых.

По странному совпадению тогда же на видное место сайта Российского совета по международным делам была поднята ссылка на блог Юргенсона, словно представитель мустамяэской управы был важным источником внешнеполитической информации. Эта некоммерческая организация была основана в 2010 году в сотрудничестве с российским Министерством иностранных дел, Министерством образования, Академией наук и другими органами власти с целью „укрепления мира, дружбы и согласия между народами и предотвращения международных конфликтов“.

Он баллотировался в Таллиннское городское собрание с лозунгом „Я – ваш сосед“, который принес ему на выборах 152 голоса и на четыре года закрепил за ним место в управе Мустамяэ.

В сети есть много упоминаний, связанных с длительным членством Юргенсона в Центристской партии, в которой он состоял с 1999 по 2021 год. Как вспоминают его соратники того времени, перед выборами в органы местного самоуправления в Таллинне в 2017 году возникали вопросы как о его взглядах, так и об источниках финансирования его предвыборной кампании.

На одном из сайтов этих телепроектов сохранилась такая краткая характеристика Юргенсона: „Всеволоду 31 год, он добился многого в жизни, стал композитором и… заскучал“.

В январе 2023 года в Youtube состоялись дебаты в знак протеста против „украинизации“ Эстонии. В социальных сетях (Facebook, Twitter, VK) распространялось видео под названием „К чему ведёт УКРАИНИЗАЦИЯ Эстонии“, которое представляло собой полуторачасовую дискуссию между Айво Петерсоном (KOOS/ВМЕСТЕ), Олегом Ивановым (KOOS/ВМЕСТЕ), Андресом Райдом (Nõmme raadio), Дмитрием Цехановским (Prosvet.ee) и Всеволодом Юргенсоном. Участники дискуссии критиковали как размещение военных беженцев и материальную поддержку Украины со стороны Эстонии, так и высокий уровень дискриминации русскоязычных людей.

Под владельцем кабельного канала Пропастоп подразумевал Олега Беседина, который на своем канале и в фейсбук-группе „Таллиннцы“ и по сей день поддерживает различных политических активистов, а также неизменно расхваливает партию Koos .

Анализ Пропастопа еще в 2018 году показал, что неоднократные появления Юргенсона в прокремлевских СМИ не случайны. „Любимым каналом для него, похоже, служит (прокремлевский) baltnews.ee. Учитывая его сотрудничество с одним из местных кабельных каналов, владелец которого имеет прямое и продолжительное отношение к российским телеканалам, можно предположить, каким образом Юргенсон попал на „большие московские экраны““, – писал Пропастоп.

20 ноября 2018 года в вечернем эфире ПБК в программе „Время“ вышел сюжет об украинских рабочих в Эстонии. В эфире Всеволод Юргенсон заявил: „Я могу понять украинцев, у них в стране нет работы. У них там катастрофа, да. Теперь они создали катастрофу для нас. Эстония с этого (от наличия рабочей силы из Украины) ничего не получает. В выигрыше только бизнесмены, которые нанимают дешевую рабочую силу“.

По словам Юргенсона, помогать Украине бессмысленно, потому что это самая коррумпированная страна в мире и 99% помощи, направляемой ей, разворовывается. „Президент Украины – наркоман! – сказал Юргенсон в видеоролике. – Наша помощь туда не доходит – может быть, она в Латвии разворовывается, может быть, в Польше“.

Карьера Юргенсона в политической партии Koos, куда он вступил в конце июля прошлого года и которую покинул менее чем через два месяца после этого, закончилась даже быстрее, чем в EKRE. Из этой партии его со скандалом выгнали за публичные комментарии о лидере Koos и популярном политике Айво Петерсоне: „На мой взгляд, Петерсон человек не самый умный, к тому же малообразованный, и, надеюсь, что политикой он заниматься не будет“.

Разумеется, столь уничижительное высказывание о лидере партии не понравилось членам Koos, которые после высокомерного заявления Юргенсона потребовали от него извинений или выхода из партии.

Именно поэтому Юргенсон в этом году баллотировался в Европарламент как независимый кандидат. Как он сообщил представителям прессы, он оплатил 4 100 евро за участие в выборах из своего кармана, и для этого ему даже пришлось взять кредит. Его предвыборную кампанию вновь активно пиарил Олег Беседин, публиковавший агитационные ролики Юргенсона на своих каналах на телевидении, в Youtube и Facebook.

Кульминацией предвыборной кампании Юргенсона стал процитированный в начале этой статьи отрывок из программы Первого канала „Куклы Тутти“, которая от начала до конца была посвящена низложению президента Эстонии Алара Кариса. Эту программу в прайм-тайм ведет Бутина, которую в 2018 году в США задержали по обвинению в шпионаже и которая после освобождения из американской тюрьмы стала депутатом Государственной думы.

Президент Карис стал героем специального выпуска на Первом канале благодаря своему майскому высказыванию о необходимости поставить воюющую Россию и Владимира Путина на колени. Эта мысль эстонского президента настолько сильно оскорбила Кремль, что Кариса разносили в пух и прах на всех пропагандистских каналах. С этой же целью для выступления в передаче Бутиной в Эстонии нашли жаждавшего поддать газа своей политической карьере Юргенсона, который своим появлением на „центральном телевидении“ под конец предвыборной кампании надеялся завоевать голоса избирателей.